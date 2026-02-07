ETV Bharat / state

कर्ज चुकाने के लिए बुजुर्ग महिला की बेरहमी से की हत्या, 10 दिन से कर रहा प्लानिंग

सवाई माधोपुरः जिले की बोली थाना क्षेत्र के कोडयाई गांव में खेत पर बकरिया चराने गई बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर जेवरात ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रामलाल जोगी पुत्र गोपी जोगी निवासी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि 3 फरवरी को मृतका कमला मीणा के पुत्र हंसराज मीणा ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि उसकी मां गांव के नजदीक खेतों की ओर बकरियां चराने के लिए गई हुई थी. यहां आरोपियों ने उसकी मां कमला मीणा की धारदार हथियार से दोनों पैर काटकर और गर्दन काटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी बुजुर्ग महिला से पहने हुए करीबन 2 किलो चांदी के कड़े और गले में पहने जेवरात खोलकर फरार हो गए. इस पर ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारः एसपी ने बताया कि आरोपी रामलाल नाथ के मृतका के परिवार से अच्छे संबंध थे. आरोपी ने मृतका के बेटे से कर्ज ले रखा था. आरोपी 10 दिन से वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. घटना को अंजाम देने के काम में ली गई कुल्हाड़ी को आरोपी ने पहले से ही खेत पर छिपा रखा था. उन्होंने बताया कि आरोपी घटना के दिन कच्चे रास्ते से बाइक लेकर मौके पर पहुंचा. उसने बाइक को दूर खड़ा कर दिया. इसके बाद आरोपी पहले बुजुर्ग महिला के साथ बैठा और फिर मौका देखकर सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.