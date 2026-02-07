ETV Bharat / state

कर्ज चुकाने के लिए बुजुर्ग महिला की बेरहमी से की हत्या, 10 दिन से कर रहा प्लानिंग

आरोपी 10 दिन से वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. पूछताछ जारी.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat SAWAI MADHOPUR)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 7:21 PM IST

सवाई माधोपुरः जिले की बोली थाना क्षेत्र के कोडयाई गांव में खेत पर बकरिया चराने गई बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर जेवरात ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रामलाल जोगी पुत्र गोपी जोगी निवासी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि 3 फरवरी को मृतका कमला मीणा के पुत्र हंसराज मीणा ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि उसकी मां गांव के नजदीक खेतों की ओर बकरियां चराने के लिए गई हुई थी. यहां आरोपियों ने उसकी मां कमला मीणा की धारदार हथियार से दोनों पैर काटकर और गर्दन काटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी बुजुर्ग महिला से पहने हुए करीबन 2 किलो चांदी के कड़े और गले में पहने जेवरात खोलकर फरार हो गए. इस पर ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारः एसपी ने बताया कि आरोपी रामलाल नाथ के मृतका के परिवार से अच्छे संबंध थे. आरोपी ने मृतका के बेटे से कर्ज ले रखा था. आरोपी 10 दिन से वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. घटना को अंजाम देने के काम में ली गई कुल्हाड़ी को आरोपी ने पहले से ही खेत पर छिपा रखा था. उन्होंने बताया कि आरोपी घटना के दिन कच्चे रास्ते से बाइक लेकर मौके पर पहुंचा. उसने बाइक को दूर खड़ा कर दिया. इसके बाद आरोपी पहले बुजुर्ग महिला के साथ बैठा और फिर मौका देखकर सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

कर्ज चुकाने के लिए की हत्याः इस पर महिला बेहोश हो गई. आरोपी ने कमला मीणा के दोनों पैर काटकर और गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद मृतका के जेवर लेकर फरार हो गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वारदात के दिन से ही आरोपी संदिग्ध माना जा रहा था. आरोपी मृतका कमला मीणा के नजदीकी होने के बाद भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. एसपी ने बताया कि आरोपी ने अपना कर्ज चुकाने के लिए हत्या कर चांदी के कड़े, कानों के सोने के कुंडल और गले का सोने का पेंडल लूटना कबूल किया है. आरोपी से पूछताछ जारी है.

एसपी ने की ये अपीलः पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने लोगों से अपील की है कि जो भी सोने-चांदी के जेवरात पहनती हैं वे जंगल में अकेली नहीं जाएं, जिससे इस प्रकार की वारदात नहीं हो. उन्होंने कहा कि सूनसान स्थान पर जाते समय महंगे आभूषण नहीं पहनें.

