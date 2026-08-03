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Leopard Attack : रणथंभौर से सटे गांव में लेपर्ड का अटैक, घर में घुसकर 78 वर्षीय महिला को किया घायल

लेपर्ड के हमले में महिला को सिर और गर्दन में गंभीर चोट आई है. घटना के बाद परिजनों ने घायल महिला को उपचार के लिए सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां महिला का उपचार जारी है.

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क नजदीगी क्षेत्र में लेपर्ड का लगातार मूवमेंट बने रहने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. रविवार देर रात घर में सो रही बुजुर्ग महिला को लेपर्ड ने हमला कर घायल कर दिया, जिसके चलते क्षेत्र में दहशत बनी हुई है. मामला जिले के टोडरा गांव का है, जहां लेपर्ड ने घर में घुसकर घर में सो रही 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला लीला देवी नायक पर हमला कर दिया.

लेपर्ड हमले में घायल हुई महिला के बेटे विनोद कुमार ने बताया कि रविवार रात करीब 12 बजे परिवार के लोग घर में सो रहे थे. इस दौरान एक लेपर्ड घर के अंदर घुस आया और घर में सो रही उनकी मां पर हमला कर दिया. विनोद ने बताया कि लेपर्ड उनकी मां को मुंह से पकड़ कर दीवार की ओर लेकर जाने लगा. विनोद ने बताया कि उनकी मां की चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि लेपर्ड उनकी मां को लेकर दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था.

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पीड़िता के बेटे ने बताया कि इस दौरान घर के अन्य परिजनों के हल्ला करने पर लेपर्ड मौके से भाग गया. जिसके बाद परिजनों के द्वारा घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया. वहीं, घटना को लेकर वन विभाग की फॉरेस्टर सुमन गुर्जर ने बताया कि टोड़रा गांव रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नजदीग होने के कारण क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट बना रहता है.

फॉरेस्टर ने बताया कि वन विभाग द्वारा पूर्व में भी चार लेपर्ड का रेस्क्यू किया चुका है. फॉरेस्टर सुमन गुर्जर ने बताया कि वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील करने के साथ आबादी क्षेत्र में अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है. साथ ही रात के समय में लगातार वन विभाग की टीम गश्त कर रही है.