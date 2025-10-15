ETV Bharat / state

दर्दनाक : बगीचे में कीटनाशक छिड़कते समय दो बटाईदारों की मौत

चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र से बड़ी खबर. जहरीले रसायन के कारण दो युवकों की मौत. जानिए पूरा मामला...

Sawai Madhopur Death Case
मौत मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Sawai Madhopur)


By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
सवाई माधोपुर: जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र से बुधवार को एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जहां बगीचे में कीटनाशक दवा छिड़कते समय जहरीले रसायन के कारण दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना तब हुई जब अमरूदों के एक बगीचे में दोनों बटाईदार फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे. ऐसे में जहरीले रसायन के संपर्क में आने के कारण दोनों युवकों की मौत हो गई. ​मृतकों की पहचान रामकेश बागरिया और नेतराम बागरिया के रूप में हुई है, जो भगतगढ़ के निवासी थे और बटाईदार के रूप में खेत में काम कर रहे थे.

पुलिस के अनुसार दवा छिड़कने के दौरान जहरीले धुएं या रसायन के सीधे संपर्क में आने से दोनों युवक बेहोश हो गए. ​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, मृतक युवकों के परिजन और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पाया कि रामकेश और नेतराम दोनों खेत में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे. पुलिस ने तुरंत उन्हें चौथ का बरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया.

​सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने दोनों युवकों की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया कीटनाशक के जहरीले प्रभाव को ही मौत का कारण बताया है. इस दुखद घटना से पूरे भगतगढ़ और चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और शवों का पोस्टमार्टम करवाया, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके.

रामकेश और नेतराम दोनों युवक भगवतगढ़ के रहने वाले हैं और चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में एक खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे. इस दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से दोनों युवकों की मौत हो गई. -कन्नी सिंह, हेड कांस्टेबल.

TAGGED:

SAWAI MADHOPUR DEATH CASE
DIED DUE TO SPRAYING PESTICIDES
PESTICIDES IN THE GARDEN
बगीचे में कीटनाशक
DEATH DUE TO PESTICIDES

