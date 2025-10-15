ETV Bharat / state

दर्दनाक : बगीचे में कीटनाशक छिड़कते समय दो बटाईदारों की मौत

सवाई माधोपुर: जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र से बुधवार को एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जहां बगीचे में कीटनाशक दवा छिड़कते समय जहरीले रसायन के कारण दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना तब हुई जब अमरूदों के एक बगीचे में दोनों बटाईदार फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे. ऐसे में जहरीले रसायन के संपर्क में आने के कारण दोनों युवकों की मौत हो गई. ​मृतकों की पहचान रामकेश बागरिया और नेतराम बागरिया के रूप में हुई है, जो भगतगढ़ के निवासी थे और बटाईदार के रूप में खेत में काम कर रहे थे.

पुलिस के अनुसार दवा छिड़कने के दौरान जहरीले धुएं या रसायन के सीधे संपर्क में आने से दोनों युवक बेहोश हो गए. ​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, मृतक युवकों के परिजन और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पाया कि रामकेश और नेतराम दोनों खेत में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे. पुलिस ने तुरंत उन्हें चौथ का बरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया.