सवाई माधोपुर में होटल कर्मी की संदिग्ध मौत पर बवाल, परिजनों ने किया प्रदर्शन, समझौते के बाद मामला शांत
समझौते के बाद परिजन शव को अपने साथ गांव ले गए.
Published : September 24, 2026 at 8:59 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर रोड स्थित एक निजी होटल में धमून निवासी गोलू सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. होटल में शव मिलने के बाद प्रबंधन ने पोस्टमार्टम करवा दिया, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया. परिजन और ग्रामीण शव को एंबुलेंस में लेकर होटल गेट पर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला.
परिजनों का कहना है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. दिन में होटल के बाहर तनावपूर्ण माहौल बना रहा. देर शाम होटल प्रबंधन और परिजनों के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और परिजन शव को लेकर गांव रवाना हुए.
कोतवाली SHO ने दी जानकारी, वार्ता के बाद बनी सहमति: मामले पर कोतवाली थानाधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि एक होटल रिसॉर्ट में कर्मचारी की मौत हो गई है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. बाद में परिजन मुआवजे की मांग को लेकर शव को होटल ले गए और मांग पर अड़ गए. देर शाम तक परिजनों और होटल प्रबंधन के बीच वार्ता चली, जिसमें दोनों पक्षों में समझौता हो गया.समझौते के बाद परिजन और ग्रामीण शव लेकर गांव रवाना हो गए. मामला शांत होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली.
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