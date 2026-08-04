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सवाई माधोपुर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब: पुराने शहर से निकली 13वीं भव्य महा भगवा कावड़ यात्रा, दंडवीर बालाजी मंदिर में हुआ भव्य समापन

210 कांवड़िये एवं 90 दुर्गावाहिनियां रणथंभौर स्थित शोलेश्वर महादेव मंदिर से जल लेकर रामद्वारा होते हुए दंडवीर बालाजी मंदिर पहुंच कर जल चढ़ाया.

Kanwar Yatra In Swaimadhopur
कांवड़ यात्रा में शामिल दुर्गावाहिनी दल (ETV Bharat Swaiamadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 8:23 AM IST

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सवाईमाधोपुर: जिला मुख्यालय के पुराने शहर में सोमवार शाम हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य सर्व समाज महाभगवा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धा का अद्भुत सैलाब उमड़ा. यह 13वीं महाभगवा कांवड़ यात्रा थी. यात्रा शोलेश्वर महादेव से शहर के रामद्वारा पहुंची, जहां से खंडार तिराहा, सदर बाजार, पुलिस चौकी से होती हुई मुख्य मार्ग से दंडवीर बालाजी मंदिर पहुंची.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा गौ सेवा प्रांत प्रमुख मोनू मानेसर, प्रांत सह-संयोजक रामेश्वर गुर्जर, गणेश मंदिर प्रधान सेवक हिमांशु गौतम, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक मीणा सहित कांवड़ यात्रा में शामिल साधु-संतों का स्वागत एवं सम्मान किया गया. पूरा शहर 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा, और डीजे की धुन पर शिवभक्त जमकर थिरके.

पढ़ें: विशाल कावड़ यात्रा: पांचोता कुंड धाम से कावड़ लाकर नीलकंठ महादेव का किया जलाभिषेक

यात्रा शुरू होने से पूर्व 210 कांवड़िये एवं 90 दुर्गावाहिनियां रणथंभौर स्थित शोलेश्वर महादेव मंदिर से जल लेकर रामद्वारा पहुंची और विश्राम के बाद रामद्वारा से दंडवीर बालाजी मंदिर तक यात्रा निकाली गई. रास्ते भर समाजसेवियों द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई और शहरवासियों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया. यात्रा के दौरान इतनी भीड़ थी कि बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं थी और पूरा शहर शिवमय हो उठा.

दंडवीर बालाजी मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद यात्रा बस स्टैंड होती हुई भैरू दरवाजा स्थित गोपालजी मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया. इसके साथ ही मशाल जुलूस भी निकाला गया, जिसके माध्यम से सनातन को मजबूत करने का संदेश दिया गया. इस दौरान पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही और चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए.

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