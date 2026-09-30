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सवाईमाधोपुर: ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सड़क की बदहाली से असंतोष, पंचायत चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी

सवाईमाधोपुर: जिले के बाटोदा तहसील क्षेत्र के भिनौरा से बाढ़ पनियाला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाली को लेकर बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां प्रदर्शन कर मुख्य सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर पंचायतराज चुनावों में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी.

भिनौरा बाढ़ पनियाला के भवानी सिंह नरुका ने बताया कि उनके गांव की मुख्य सड़क का निर्माण वर्ष 2009 में हुआ था. उसके बाद से आज तक सड़क का न तो पेचवर्क हुआ और न ही नवीनीकरण हुआ है. भिनौरा बाढ़ पनियाला के ग्रामीण लंबे समय से गांव की मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर परेशान हैं. ग्रामीणों का कहना है कि भिनौरा से बाढ़ पनियाला तक जाने वाली सड़क जगह-जगह पूरी तरह से टूट चुकी है और मुख्य सड़क में गड्ढे हो चुके हैं. इसके चलते वाहन तक चलाने में परेशानी हो रही है.

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बारिश में बढ़ जाती है परेशानी: बारिश के दौरान तो स्थिति और गंभीर हो जाती है और आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है. ग्रामीणों का कहना था कि गांव की मुख्य सड़क अवैध बजरी वाहनों की वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है. सड़क खराब होने से विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने बताया कि भारी वाहनों और ट्रैक्टरों के लगातार आवागमन से सड़क की स्थिति और बिगड़ रही है तथा हादसों का अंदेशा बना रहता है. ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण और मरम्मत को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष मांग रखी गई, लेकिन अब तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क का जल्द निर्माण और नवीनीकरण कराने की मांग की है.

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मतदान के बहिष्कार की चेतावनी: ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आगामी पंचायतराज के चुनावों में उनके द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाएगा. ज्ञापन में ग्रामीणों ने भाजपा नेता राजेंद्र मीणा सहित बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा पर भी गांव और पंचायत की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं को उनके गांव के ग्रामीणों की याद सिर्फ वोट के लिए आती है, विकास के नाम पर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उनके गांव की ओर ध्यान नहीं देता है. ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव का विकास केवल कागजों में ही हुआ है. धरातल पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं.