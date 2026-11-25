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सवाई माधोपुर : निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हुई आशा बैरवा, ​तुरंत संभाला पदभार

जिला प्रमुख निर्वाचित हुई आशा बैरवा ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर : जिला परिषद की राजनीति में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए आशा बैरवा को निर्विरोध जिला प्रमुख बनाने में सफलता हासिल कर ली है. जिला प्रमुख पद के लिए किसी अन्य प्रत्याशी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के चलते आशा बैरवा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने उनकी निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की और पद की शपथ दिलवाई. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आशा बैरवा ने जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया.