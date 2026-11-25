सवाई माधोपुर : निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हुई आशा बैरवा, तुरंत संभाला पदभार
आशा देवी बैरवा वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी. वह पूर्व खंडार विधायक अशोक बैरवा की पत्नी हैं.
Published : November 25, 2026 at 3:10 PM IST
सवाई माधोपुर : जिला परिषद की राजनीति में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए आशा बैरवा को निर्विरोध जिला प्रमुख बनाने में सफलता हासिल कर ली है. जिला प्रमुख पद के लिए किसी अन्य प्रत्याशी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के चलते आशा बैरवा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने उनकी निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की और पद की शपथ दिलवाई. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आशा बैरवा ने जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया.
इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इस दौरान बामनवास विधायक एंव कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, पूर्व विधायक अशोक बैरवा और दानिश अबरार सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे. समर्थकों ने आशा बैरवा का स्वागत कर उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी.
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इस अवसर पर इंदिरा मीणा ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है और इसी के दम पर अपना जिला प्रमुख बनाया है. उन्होंने दावा किया कि प्रधान पद के चुनाव में भी कांग्रेस जिले की सभी आठों पंचायतों में अपना प्रधान बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि वर्तमान में बहुमत कांग्रेस के पास है. वहीं जिला प्रमुख आशा बैरवा ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए क्षेत्र में विकास कार्य करवाने एवं सभी को साथ लेकर चलने की बात कही.
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आशा बैरवा जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 से चुनाव मैदान में उतरी थीं. आशा बैरवा खंडार के पूर्व विधायक अशोक बैरवा की पत्नी हैं. दरअसल, जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा के खाते में केवल चार सीटें आई थीं. इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर जिला परिषद पहुंचा था. खास बात यह रही कि भाजपा के चारों विजयी प्रत्याशियों में अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी प्रत्याशी शामिल नहीं था. ऐसे में जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा की ओर से कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया. आशा बैरवा ने के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी का नामांकन नहीं आने के चलते निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें निर्विरोध जिला प्रमुख घोषित कर दिया गया.
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