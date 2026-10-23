सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026: सिटी पैलेस में सजी सितारों की महफिल, सिंगर कैलाश खेर और लेखक अमीष त्रिपाठी समेत 25 हस्तियां सम्मानित
पूर्व राज परिवार की सदस्य राजमाता पद्मिनी देवी, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, ट्रस्ट के चेयरपर्सन सवाई पद्मनाभ सिंह और धर्म गुरु इसमें शामिल हुए.
Published : October 23, 2026 at 8:37 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में 'सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026' का भव्य आयोजन किया गया. महाराजा सवाई मान सिंह (एमएसएमएस) द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस विशेष समारोह में सामाजिक सेवा, हेरिटेज संरक्षण, विज्ञान, उद्योग, लीडरशिप और पारंपरिक शिल्प सहित 25 विभिन्न श्रेणियों में देश और प्रदेश की उत्कृष्ट प्रतिभाओं व संस्थाओं को सम्मानित किया गया.
थियेटर, फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए प्रख्यात बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर को 'एचएच महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय अवॉर्ड' से नवाजा गया. इसके साथ ही सुप्रसिद्ध लेखक अमीष त्रिपाठी को 'महारानी सवाई प्रताप सिंह अवॉर्ड' और पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किरण राजपुरोहित को 'महारानी सवाई ईश्वरी सिंह अवॉर्ड' दिया गया.
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भव्य समारोह में राजपरिवार और गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति : यह भव्य पुरस्कार समारोह हिज हाइनेस ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह (एमवीसी) ऑफ जयपुर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. इस मौके पर पूर्व राजपरिवार की सदस्य राजमाता पद्मिनी देवी, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, एमएसएमएस द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट के चेयरपर्सन महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह और राजकुमारी गौरवी कुमारी सहित कई धर्मगुरु व गणमान्य प्रबुद्धजन शामिल हुए.
विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें मिला सम्मान:-
- राजा दूल्हा राय अवॉर्ड - सामाजिक सेवा - विमुक्ति संस्था
- राजा काकिल देव अवॉर्ड - संस्कृति में अग्रणी कार्य - टाटा ट्रस्ट्स
- राजा पजवन देव अवॉर्ड - मेडिसिन - डॉ. मोहनीश ग्रोवर
- राजा भगवंत दास अवॉर्ड - जयपुर के पारंपरिक शिल्प - प्रो. भवानी शंकर शर्मा
- राजा मान सिंह प्रथम अवॉर्ड - बहादुरी - राइफलमैन गोविंद सिंह
- मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम अवॉर्ड - सशस्त्र बलों में विशिष्ट सेवा - कर्नल विक्रमजीत सिंह काहलों
- मिर्जा राजा राम सिंह प्रथम अवॉर्ड - पर्यावरण - धीरेंद्र गोधा
- महाराजा विशन सिंह अवॉर्ड - ट्रैवल एंड टूरिज्म - राजीव कोहली
- महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय अवॉर्ड - विज्ञान - डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज
- महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह अवॉर्ड - पत्रकारिता - किरण राजपुरोहित
- महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम अवॉर्ड - समाज सेवा और परोपकार - रोहित कुमार सिंह
- महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवॉर्ड - साहित्य और शिक्षा - अमीश त्रिपाठी
- महाराजा सवाई जगत सिंह अवॉर्ड - आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर - अनुपम हल्दर
- एचएच महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय अवॉर्ड - फोटोग्राफी - समर सिंह जोधा
- एचएच महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय अवॉर्ड - थियेटर, फिल्म और टेलीविजन - कैलाश खेर
- एचएच महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय अवॉर्ड - खेल - महावीर प्रसाद सैनी
- एचएच महारानी मरूधर कंवर अवॉर्ड - एमएसएमएस ट्रस्ट और जेपीसीटी में उत्कृष्ट सेवा - मान सिंह राजावत
- एचएच महारानी किशोर कंवर अवॉर्ड - परफॉर्मिंग आर्ट - चुग्गे खान
- एचएच राजमाता गायत्री देवी अवॉर्ड - महिला उत्कृष्टता - मेजर डॉ. मीता सिंह
- एचएच ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह अवॉर्ड - व्यापार और उद्योग - माधव सिंघानिया
- एचएच राजमाता पद्मिनी देवी अवॉर्ड - जयपुर राजपरिवार के प्रति वफादारी और अनुशासित सेवा - सुरेंद्र सिंह शेखावत
- महाराज कुमारी दीया कुमारी अवॉर्ड - लीडरशिप - एआर रितु सिंह
- एचएच महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह अवॉर्ड - हेरिटेज और आर्किटेक्चर संरक्षण - राधा गोयनका
- राजकुमारी गौरवी कुमारी अवॉर्ड - स्टार्टअप/नवाचार/आविष्कार - कमला पोद्दार
- एचएच महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर अवॉर्ड - किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि - विश्वजीत