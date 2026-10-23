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सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026: सिटी पैलेस में सजी सितारों की महफिल, सिंगर कैलाश खेर और लेखक अमीष त्रिपाठी समेत 25 हस्तियां सम्मानित

समारोह में मौजूद पूर्व राज परिवार के सदस्य और सम्मानित लोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में 'सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026' का भव्य आयोजन किया गया. महाराजा सवाई मान सिंह (एमएसएमएस) द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस विशेष समारोह में सामाजिक सेवा, हेरिटेज संरक्षण, विज्ञान, उद्योग, लीडरशिप और पारंपरिक शिल्प सहित 25 विभिन्न श्रेणियों में देश और प्रदेश की उत्कृष्ट प्रतिभाओं व संस्थाओं को सम्मानित किया गया.

थियेटर, फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए प्रख्यात बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर को 'एचएच महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय अवॉर्ड' से नवाजा गया. इसके साथ ही सुप्रसिद्ध लेखक अमीष त्रिपाठी को 'महारानी सवाई प्रताप सिंह अवॉर्ड' और पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किरण राजपुरोहित को 'महारानी सवाई ईश्वरी सिंह अवॉर्ड' दिया गया.