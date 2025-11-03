ETV Bharat / state

भारत के प्रमुख मंदिरों के रक्षक और विज्ञान के प्रणेता, जानिए सवाई जयसिंह द्वितीय की अनकही कहानी

जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय कार्य कराए थे, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा शामिल है.

सवाई जयसिंह द्वितीय
सवाई जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 3:20 PM IST

6 Min Read
जयपुर: इतिहास में सवाई जयसिंह द्वितीय का नाम अक्सर जयपुर नगर के संस्थापक और जंतर मंतर के निर्माता के रूप में दर्ज है, लेकिन उनके व्यक्तित्व का यह केवल एक पहलू था. कम ही लोग जानते हैं कि वे उस युग के ऐसे शासक थे जिन्होंने न सिर्फ एक नियोजित नगरी बसाई, बल्कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव भी रखी. सवाई जयसिंह द्वितीय ने अयोध्या, मथुरा, काशी और उज्जैन जैसे पवित्र धामों में न केवल धार्मिक संरक्षण का कार्य किया, बल्कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू अस्मिता को संगठित करने का प्रयास भी किया.

इतिहासकार डॉ. देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार सवाई जयसिंह एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जिसने इतिहास पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, जिसे बहुत कम इतिहासकारों ने सही रूप में प्रस्तुत किया. उनकी धार्मिक और राजनीतिक नीति मुगल साम्राज्य के खिलाफ थी. काशी, मथुरा, उज्जैन, अयोध्या जैसे तीर्थों को लेकर उन्होंने योजनाएं बनाईं ताकि हिंदुत्व का जागरण हो सके.

संवाददाता अंकुर पारीक की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

अयोध्या में रामलला के मंदिर का संरक्षण: डॉ. देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार मुगल दौर में जब अयोध्या के मंदिरों पर संकट मंडरा रहा था, तब सवाई जयसिंह द्वितीय ने वहां मंदिर संरक्षण की व्यवस्था की. सवाई जयसिंह ने राम जन्मभूमि क्षेत्र में 'रामलला' की मूर्तियों की पुनःस्थापना करवाई और मंदिरों के लिए स्थायी निधि का प्रावधान किया. उनका उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि धर्मस्थलों की सुरक्षा को प्रशासनिक जिम्मेदारी बनाना था, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था.

मथुरा और ब्रज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण: उन्होंने बताया कि ब्रजभूमि के घाटों और मंदिरों का जीर्णोद्धार जयसिंह के सबसे प्रभावशाली कार्यों में गिना जाता है. उन्होंने मथुरा में अनेक घाटों, मंदिरों और धर्मशालाओं को नया रूप दिया, साथ ही वल्लभ, निम्बार्क और गौड़ीय संप्रदायों को राजकीय संरक्षण दिया. जयपुर में गोविंद देवजी और गोपीनाथजी जैसे विग्रहों की स्थापना दरअसल ब्रज की संस्कृति को जयपुर में पुनर्जीवित करने का उनका प्रयास था. उन्होंने ब्रज के भक्ति भाव को जयपुर की आत्मा में बसाया.

सवाई जयसिंह द्वितीय
जयपुर का स्टेच्यू सर्किल (ETV Bharat Jaipur)

गौशालाओं और धर्मशालाओं की व्यवस्था: इतिहासकार के अनुसार मालवा के अवंतिका क्षेत्र (वर्तमान उज्जैन) में सवाई जयसिंह ने मंदिरों के साथ-साथ गौशालाओं और धर्मशालाओं की व्यवस्था की. इतिहासकार बताते हैं कि जयसिंह ने वहां राज्य सेना की तैनाती तक करवाई थी, ताकि बाहरी आक्रमणों से मंदिर सुरक्षित रहें. यह उनके शासन की वह नीति थी, जिसमें धर्म और प्रशासन का समन्वय की रणनीति दिखी.

काशी में भी करवाए निर्माण: देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि वाराणसी में आज भी जय घाट, मान घाट और माधो घाट मिलते हैं. इनका नामकरण और पुनर्निर्माण सीधे जयपुर दरबार से जुड़ा है. सिटी पैलेस के अभिलेख बताते हैं कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने काशी के घाटों के जीर्णोद्धार के लिए राजकोष से धन भिजवाया था. उनके प्रयासों से काशी में पंडितों, विद्वानों और खगोलाचार्यों को फिर से सक्रिय किया गया, जिससे वह पुनः भारत की आध्यात्मिक राजधानी बन सकी.

हरिद्वार में जयपुर स्टेट की उपस्थिति: इतिहासकार भगत के अनुसार हर की पैड़ी क्षेत्र में स्थित गंगा और यमुना मंदिर जयपुर स्टेट की संपत्तियों में दर्ज हैं. इन मंदिरों के आभूषण और पूजन सामग्री जयपुर से भेजी जाती थी. गंगा-यमुना की आराधना में जयपुर का यह योगदान आज भी जीवित है, जो इस बात का प्रमाण है कि जयसिंह द्वितीय ने धर्म को केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यवस्थित सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखा.

जयपुर का जंतर मंतर
जयपुर का जंतर मंतर (ETV Bharat Jaipur)

खगोलशास्त्र के भी ज्ञाता: सवाई जयसिंह द्वितीय का एक अन्य स्वरूप खगोलशास्त्री के रूप में भी था. उन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं (जंतर मंतर) बनवाईं. वे यूक्लिड की ज्यामिति और समरकंद के उलुगबेग की सारणी में सुधार करने वाले पहले भारतीय खगोलज्ञ थे. उन्होंने यह समझा कि तांबे या पीतल के यंत्रों से गणना में त्रुटि होती है, इसलिए पत्थर के यंत्र बनवाए, जो सदियों बाद भी सटीकता के प्रतीक हैं. विश्व भर में उस दौर में ऐसे यंत्र बनाना असंभव था. जयपुर का जंतर मंतर आज भी इसका जीवंत उदाहरण है.

वेद, यज्ञ और परंपरा का पुनर्जीवन: जयसिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल में वाजपेय, अश्वमेध, सोम और राजसूय यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान आयोजित करवाए, जो केवल पुराणों में सुने जाते थे. उन्होंने वेद विद्यालयों और हवन परंपराओं को संरक्षण देकर यह साबित किया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुशासन की प्रणाली है. सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल में जो सांस्कृतिक और धार्मिक नीति अपनाई, वह उस युग के किसी अन्य शासक से कहीं आगे थी.

सवाई जयसिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मंदिरों को पुनर्जीवित किया, विज्ञान को निखारा और धर्म को राज्य की आत्मा बनाया. जयपुर सिटी पैलेस के पोथीखाने में आज भी उनके इन कार्यों के सैकड़ों अभिलेख मौजूद हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि जयसिंह की सोच ने जयपुर से आगे बढ़कर पूरे भारत के आध्यात्मिक भूगोल को आकार दिया. उन्होंने धर्म और विज्ञान, परंपरा और आधुनिकता, राज्य और संस्कृति सबको एक सूत्र में बांधा.

सवाई जयसिंह सर्किल बोला जाए: शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम पर रखे गए सवाई जय सिंह स्टेच्यू सर्किल को आम बोलचाल में स्टेच्यू सर्किल के बजाए सवाई जयसिंह सर्किल बोला जाए. सवाई जय सिंह की 338वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को राजधानी में हुए आयोजन के दौरान जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने ये अपील की. इस अवसर पर हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव और ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर सवाई जयसिंह द्वितीय को श्रद्धांजलि दी. साथ ही कहा कि एक जयपुर एक निगम होने से अब शहर का सुनियोजित विकास गति पकड़ेगा. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर सवाई जयसिंह को याद करते हुए नमन किया.

