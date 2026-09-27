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दुर्ग दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिया बड़ा बयान

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर दुर्ग के दौरे पर रहीं. उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बयान दिया. अतुल शर्मा की रिपोर्ट

Savitri Thakur
दुर्ग दौरे पर सावित्री ठाकुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 7:49 PM IST

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दुर्ग: केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर छत्तीसगढ़ दौरे पर रविवार को स्टील सिटी दुर्ग भिलाई पहुंची. यहां उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उसके बाद महिला थाना और स्कूल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया.

धर्मेंद्र प्रधान पर सावित्री ठाकुर का बयान

सावित्री ठाकुर ने कहा कि जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में कई असामाजिक तत्व घुस आए थे. जिससे बच्चों के साथ किसी अनहोनी की आशंका बढ़ गई थी. इसे देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. सावित्री ठाकुर ने कहा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में कई ऐसे लोग भी घुस आए थे. जो देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे सकते थे. इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया.

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर (ETV BHARAT)

थाने का निरीक्षण, कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा

सावित्री ठाकुर सेक्टर-6 महिला थाना पहुंचीं और काउंसलिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया. उन्होंने काउंसलिंग में बैठकर महिलाओं से जुड़े मामलों की प्रक्रिया और व्यवस्था की जानकारी ली. इसके बाद मंत्री सावित्री ठाकुर दुर्ग के सेक्टर-6 स्थित शासकीय स्कूल पहुंचीं, जहां आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में शामिल हुईं. उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की जानकारी ली और बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसा. कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया.

Union Minister of State Savitri Thakur
केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर (ETV BHARAT)
Savitri Thakur
मन की बात कार्यक्रम में सावित्री ठाकुर (ETV BHARAT)

सावित्री ठाकुर ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प का अभियान चल रहा है, जबकि 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

Angan Milan Seva Program
आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम (ETV BHARAT)

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