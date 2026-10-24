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Special: नौकरी नहीं मिली तो खुद से खड़ी की फैक्ट्री, पलामू के पड़वा की रहने वाली सविता देवी महिला स्वालंबन की बनी उदहारण

पलामः जिले के पड़वा की रहने वाली सविता देवी महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन का एक बड़ा उदाहरण बनी हैं. उन्होंने यह उदाहरण पेश किया है कि नौकरी नहीं मिलने पर भी व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है. सविता देवी पलामू के पड़वा छेछौरी गांव की रहने वाली हैं. सविता देवी की पड़वा के इलाके में कॉपी की एक फैक्ट्री है.

दरअसल सरकारी नौकरी की उम्मीद में सविता देवी ने उच्च स्तरीय डिग्री हासिल की है. सविता देवी ने इतिहास और ग्रामीण विकास में एमए की डिग्री हासिल की है और डीएलएड की पढ़ाई की है. सविता देवी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थीं. उनके तीन छोटे बच्चे हैं. तीनों बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और उनका खर्च भी बढ़ रहा था. इसी बीच सविता देवी ने स्वरोजगार की योजना तैयार की और कॉपी की फैक्ट्री लगाई. इस फैक्ट्री से सविता देवी को महीने के हजारों रुपए की आमदनी हो रही है.

सविता देवी, रविकांत मेहता और रंजू देवी के बयान (Etv Bharat)

2020-21 में छोटे स्तर पर की थी शुरुआत

सविता देवी ने 2020-21 में स्वरोजगार करने का निर्णय लिया था. शुरुआत में उन्होंने छोटे स्तर पर कॉपी बनाने का कार्य शुरू किया था. कॉपी की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने फैक्ट्री लगाने की योजना तैयार की. इसी दौरान सविता देवी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं. बाद में उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) से ऋण लिया था. जेएसएलपीएस से सविता देवी ने दो तरह का ऋण लिया. ऋण लेने के बाद सविता देवी ने फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाया और बड़े पैमाने पर कॉपी का कारोबार शुरू किया. सविता देवी की फैक्ट्री में कॉपी बनाने के लिए सारा मैटेरियल बिहार के पटना से आता है. फैक्ट्री में तैयार कॉपी की सप्लाई पलामू के विभिन्न इलाकों में है.

फेक्ट्री में काम करती सविता देवी (Etv Bharat)

'सरकारी नौकरी को लेकर योजना तैयार की थी. नौकरी मिलने में देर हो रही थी जबकि तीनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और उनका खर्च भी बढ़ रहा था. इसी बीच उन्होंने स्वरोजगार की योजना तैयार की. आज वे अपने बच्चे और परिवार के बीच में रह रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं और सभी कुछ संभाल रही हैं. महिलाएं कमजोर नहीं हैं, समाज में उन्हें कमजोर बनाया जाता है या समझा जाता है. महिला विश्व रोजगार कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं. जरूरी नहीं है कि हाई लेवल की डिग्री हासिल करने के बाद ही नौकरी की जाए. पढ़ाई का इस्तेमाल कारोबार में भी किया जा सकता है.'- सविता देवी, पड़वा

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