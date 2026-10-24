Special: नौकरी नहीं मिली तो खुद से खड़ी की फैक्ट्री, पलामू के पड़वा की रहने वाली सविता देवी महिला स्वालंबन की बनी उदहारण

Special: नौकरी नहीं मिली तो खुद से खड़ी की फैक्ट्री, पलामू के पड़वा की रहने वाली सविता देवी महिला स्वालंबन की बनी उदहारण
सरकारी नौकरी न मिलने पर, सविता देवी ने पलामू में खुद की फैक्ट्री लगाई और अब हजारों रुपये कमा रही हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 7:02 PM IST
पलामः जिले के पड़वा की रहने वाली सविता देवी महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन का एक बड़ा उदाहरण बनी हैं. उन्होंने यह उदाहरण पेश किया है कि नौकरी नहीं मिलने पर भी व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है. सविता देवी पलामू के पड़वा छेछौरी गांव की रहने वाली हैं. सविता देवी की पड़वा के इलाके में कॉपी की एक फैक्ट्री है.
तीनों बच्चों का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा थाः सविता देवी
दरअसल सरकारी नौकरी की उम्मीद में सविता देवी ने उच्च स्तरीय डिग्री हासिल की है. सविता देवी ने इतिहास और ग्रामीण विकास में एमए की डिग्री हासिल की है और डीएलएड की पढ़ाई की है. सविता देवी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थीं. उनके तीन छोटे बच्चे हैं. तीनों बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और उनका खर्च भी बढ़ रहा था. इसी बीच सविता देवी ने स्वरोजगार की योजना तैयार की और कॉपी की फैक्ट्री लगाई. इस फैक्ट्री से सविता देवी को महीने के हजारों रुपए की आमदनी हो रही है.
2020-21 में छोटे स्तर पर की थी शुरुआत
सविता देवी ने 2020-21 में स्वरोजगार करने का निर्णय लिया था. शुरुआत में उन्होंने छोटे स्तर पर कॉपी बनाने का कार्य शुरू किया था. कॉपी की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने फैक्ट्री लगाने की योजना तैयार की. इसी दौरान सविता देवी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं. बाद में उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) से ऋण लिया था. जेएसएलपीएस से सविता देवी ने दो तरह का ऋण लिया. ऋण लेने के बाद सविता देवी ने फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाया और बड़े पैमाने पर कॉपी का कारोबार शुरू किया. सविता देवी की फैक्ट्री में कॉपी बनाने के लिए सारा मैटेरियल बिहार के पटना से आता है. फैक्ट्री में तैयार कॉपी की सप्लाई पलामू के विभिन्न इलाकों में है.
'सरकारी नौकरी को लेकर योजना तैयार की थी. नौकरी मिलने में देर हो रही थी जबकि तीनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और उनका खर्च भी बढ़ रहा था. इसी बीच उन्होंने स्वरोजगार की योजना तैयार की. आज वे अपने बच्चे और परिवार के बीच में रह रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं और सभी कुछ संभाल रही हैं. महिलाएं कमजोर नहीं हैं, समाज में उन्हें कमजोर बनाया जाता है या समझा जाता है. महिला विश्व रोजगार कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं. जरूरी नहीं है कि हाई लेवल की डिग्री हासिल करने के बाद ही नौकरी की जाए. पढ़ाई का इस्तेमाल कारोबार में भी किया जा सकता है.'- सविता देवी, पड़वा
महिलाओं के लिए मिसल बनीं सविता देवी, पति का मिल रहा सहयोग
सविता देवी ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल बन गई हैं. सविता देवी जिस इलाके की रहने वाली हैं वह इलाका नक्सल गतिविधियों और पिछड़ेपन के लिए चर्चित रहा है. ग्रामीण इलाके में रहकर स्वरोजगार करना एक बड़ी चुनौती रहती है. सविता देवी ग्रामीण इलाके से ही सफलतापूर्वक कारोबार कर रही हैं. सविता देवी के पति रमाकांत मेहता इलेक्ट्रीशियन हैं और इससे जुड़े हुआ कारोबार करते हैं. जबकि आसपास की महिलाएं एवं अन्य लोग सविता देवी का हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें सहयोग कर रहे हैं.
सविता देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थींः कुमारी रंजू
सविता देवी के पति रविकांत मेहता ने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी पत्नी कारोबारी बन गई हैं और परिवार के खर्चे में हाथ बंटा रही हैं. जेएसएलपीएस की पंचायत स्तरीय कर्मी कुमारी रंजू ने बताया कि शुरुआत में सविता देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं. वह जिस पद पर हैं, उसमें उन महिलाओं की मदद करना शामिल है जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं. सविता देवी ने उनसे संपर्क किया था जिसके बाद उन्होंने ऋण दिलवाने में मदद की है.
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