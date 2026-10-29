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एमसीबी में कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान, कवर्धा में कांग्रेस का बड़ा हमला

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: लोकतंत्र में मताधिकार की सुरक्षा और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत अपना जनजागरण तेज कर दिया है. इसी क्रम में एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के ऑब्जर्वर डॉ. देवाशीष पटनायक पहुंचे. यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई. उन्होंने आगामी 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित बड़े आंदोलन की घोषणा करते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया.

इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रभारी सचिव जारीता लैतफलांग, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, जिला प्रभारी उत्तम वासुदेव सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे. पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची की शुद्धता पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

एमसीबी में कांग्रेस का अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में अभियान चलाने का दावा

पत्रकारों को संबोधित करते हुए एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉ. देवाशीष पटनायक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं. पार्टी का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विषय को जनता के सामने लाना और लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना है. इसी कड़ी में कांग्रेस देशभर के जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से अपनी बात रख रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है. यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है. ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों का उचित समाधान किया जाना चाहिए.

पटनायक ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल के रूप में उठा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने मतदाता पहचान संबंधी विवरणों की जांच करें और किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराएं.

वोट कटने के आरोपों पर डॉ. पटनायक ने उठाए सवाल

पत्रकार वार्ता के दौरान जब मतदाता सूची से नाम काटे जाने और चुनावी परिणामों पर उसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल किए गए तो पटनायक ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.

डॉ. पटनायक ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सांसद ज्योत्सना महंत की जीत के अंतर पर मतदाता सूची में कथित कटौती के प्रभाव को लेकर सवाल उठते हैं. उन्होंने अंबिकापुर क्षेत्र में करीब 74 हजार वोट कटने का दावा भी किया. इसके अलावा बैकुंठपुर और जांजगीर-चांपा क्षेत्र में भी हजारों मतों के कटने की बात कही. उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की चुनावी हार का उल्लेख करते हुए मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि चुनावी परिणामों और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के बीच किसी संभावित संबंध की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए.

1 नवंबर को दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी

कांग्रेस ने मताधिकार की रक्षा के मुद्दे को लेकर आगामी 1 नवंबर को दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. डॉ. देवाशीष पटनायक ने कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाएगी. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों और आम लोगों से आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की.

कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर मिलना चाहिए. डॉ. पटनायक ने कहा कि वोट केवल चुनाव में सरकार चुनने का माध्यम नहीं बल्कि जनता की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है. इसलिए मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की कथित गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस विषय को लेकर अपनी आवाज आगे भी बुलंद करती रहेगी.

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