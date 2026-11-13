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वोट बचाओ देश बचाओ अभियान, दंतेवाड़ा के गांवों में चौपाल लगाएगी कांग्रेस, गलत तरीके से कटे नाम जुड़ेंगे वापस

वोट बचाओ देश बचाओ अभियान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा : कांग्रेस ने वोट बचाओ देश बचाओ अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐलान किया है.इसके लिए मतदाता सूची में कटे नाम जुड़वाने के लिए अब गांव-गांव चौपाल लगेगी, घर-घर संपर्क होगा. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेसवार्ता में एआईसीसी ऑब्जर्वर और महाराष्ट्र के नासिक से विधायक विकास ठाकरे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे

कांग्रेस चला रही जन जागरण अभियान