वोट बचाओ देश बचाओ अभियान, दंतेवाड़ा के गांवों में चौपाल लगाएगी कांग्रेस, गलत तरीके से कटे नाम जुड़ेंगे वापस
कांग्रेस ने वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया है.इसके लिए दंतेवाड़ा के गांव-गांव चौपाल लगाकर मतदाता सूची सुधारी जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 5:08 PM IST
दंतेवाड़ा : कांग्रेस ने वोट बचाओ देश बचाओ अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐलान किया है.इसके लिए मतदाता सूची में कटे नाम जुड़वाने के लिए अब गांव-गांव चौपाल लगेगी, घर-घर संपर्क होगा. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेसवार्ता में एआईसीसी ऑब्जर्वर और महाराष्ट्र के नासिक से विधायक विकास ठाकरे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे
कांग्रेस चला रही जन जागरण अभियान
इस दौरान विकास ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस यह जनजागरण अभियान चला रही है. इस अभियान को जिले के प्रत्येक बूथ, गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए गांव-गांव में चौपाल आयोजित की जाएगी और घर-घर संपर्क कर लोगों को मतदान के अधिकार और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के महत्व की जानकारी दी जाएगी.
हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे.हर कार्यकर्ता वोट रक्षक के रूप में काम करेगा.1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर आवाज उठाई थी. अब इस अभियान को देश के अलग-अलग राज्यों और गांवों तक पहुंचाने की योजना है. मताधिकार की सुरक्षा लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है- विकास ठाकरे, AICC ऑब्जर्वर
गांवों में लगेगी चौपाल
विकास ठाकरे ने बताया कि पार्टी ने उन्हें दक्षिण बस्तर क्षेत्र का ऑब्जर्वर बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है.इसके तहत बस्तर के दूरस्थ गांवों तक पहुंचकर चौपाल लगाई जाएगी. ग्रामीणों को बताया जाएगा कि मतदाता सूची में नाम होना क्यों जरूरी है और यदि किसी मतदाता का नाम सूची से छूट गया है या काट दिया गया है, तो उसे दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया क्या है.
वोट जुड़ने की प्रक्रिया समझाई
इस अभियान में वैध दस्तावेज रखने वाले ऐसे मतदाताओं की मदद की जाएगी, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. इसके लिए कार्यकर्ता संबंधित लोगों को आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी देंगे. ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा देशभर में उठाए जा रहे इस मुद्दे के बाद चुनाव आयोग की ओर से भी छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है.कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में लोगों की सहायता करेंगे.
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