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वोट बचाओ देश बचाओ अभियान: बलौदाबाजार में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा, SIR मतदाता सूची पर उठाए सवाल

वोट बचाओ देश बचाओ अभियान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक शरद अहेर ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को लेकर अपनी बात रखी. कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), VVPAT समेत चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर अपनी चिंताएं रखीं.

पात्र नागरिक का मताधिकार हो सुरक्षित