वोट बचाओ देश बचाओ अभियान: बलौदाबाजार में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा, SIR मतदाता सूची पर उठाए सवाल
बलौदाबाजार में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 5:23 PM IST
बलौदाबाजार : कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक शरद अहेर ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को लेकर अपनी बात रखी. कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), VVPAT समेत चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर अपनी चिंताएं रखीं.
पात्र नागरिक का मताधिकार हो सुरक्षित
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और मतदाता सूची में होने वाले बदलावों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए. पार्टी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा केवल SIR तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस अलग-अलग चुनावों के संदर्भ में इस पर सवाल उठाती रही है.
SIR से आगे है वोट चोरी का मुद्दा
कांग्रेस ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, दोहरे पंजीकरण और चुनावी आंकड़ों की पारदर्शिता जैसे सवालों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है. पार्टी के अनुसार, लोकतंत्र में चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज हो और किसी भी नाम को हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार तथा पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए.
राहुल गांधी ने मतदाता सूची के आंकड़ों की जांच और संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी. पार्टी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के अपने विश्लेषण में 1 लाख 250 मतों से जुड़ी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया था. इसमें दोहरे पंजीकरण, संदिग्ध तस्वीरों और अन्य प्रविष्टियों जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था.लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है.- शरद अहेर,राष्ट्रीय पर्यवेक्षक कांग्रेस
क्या है कांग्रेस की मांग ?
कांग्रेस के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और संबंधित डेटाबेस तक पहुंच के संबंध में स्पष्ट नियम और जवाबदेही होनी चाहिए. पार्टी ने यह भी मांग की है कि मतदाता सूची में बदलाव से प्रभावित नागरिकों को समय पर जानकारी मिले और उन्हें अपील करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए.
दूसरी ओर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े किसी भी विवाद का आकलन करते समय आयोग का आधिकारिक पक्ष, लागू नियम और संबंधित दस्तावेजों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है. कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही निकाला जा सकता है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और कानूनी संरक्षण पर भी चर्चा
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी अपना विरोध दर्ज कराया.पार्टी ने 2023 के कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की भूमिका और चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता पर चर्चा आवश्यक है.कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े कार्यों के संबंध में कानूनी संरक्षण के प्रावधान पर भी सवाल उठाए.पार्टी का तर्क है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसकी कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रभावी उपाय भी होने चाहिए.
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