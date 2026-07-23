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उत्तराखंड में मिला 18 फीट लंबा विशालकाय अजगर, लोगों के होश हुए फाख्ता

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में मानसून की दस्तक के साथ ही सांपों के आबादी वाले इलाकों में निकलने का सिलसिला तेज हो गया है. पिछले महज तीन दिनों में रामनगर और कॉर्बेट से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में घरों और आबादी के आसपास से 30 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया गया. इनमें कोबरा, रसेल वाइपर, कॉमन करैत, धामन और अन्य प्रजातियों के सांपों के साथ करीब 18 फीट लंबा विशालकाय अजगर भी शामिल था. इन सभी सांपों को रेस्क्यू विशेषज्ञ चंदन कश्यप और उनकी टीम ने सुरक्षित तरीके से पकड़ा, जिसके बाद वन विभाग के सहयोग से इन्हें जंगल के प्राकृतिक आवास में आजाद कर दिया गया.

बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रामनगर क्षेत्र में पहले तेज गर्मी और उसके बाद हुई बारिश के कारण सांपों की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं. बारिश के बाद सांप अपने प्राकृतिक ठिकानों से बाहर निकलकर भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, इसी के चलते ग्रामीण इलाकों में लगातार सांप निकलने की सूचनाएं रेस्क्यू टीम को मिल रही हैं. रेस्क्यू टीम से जुड़े अर्जुन कश्यप ने बताया कि मौसम में अचानक आए बदलाव और बारिश के कारण सांपों का मूवमेंट बढ़ा है.

उन्होंने लोगों से अपील की कि बरसात के मौसम में अपने घरों के आसपास विशेष सावधानी बरतें, उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में 30 से अधिक सांपों का रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें वन विभाग के सहयोग से सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया. अर्जुन कश्यप के मुताबिक रेस्क्यू किए गए सांपों में स्पेक्टेकल्ड कोबरा, रसेल वाइपर, कॉमन क्रेट, धामन और पायथन जैसी प्रजातियां शामिल हैं,इनमें करीब 18 फीट लंबा विशालकाय बर्मीज पायथन भी था, जिसे सुरक्षित तरीके से जंगल में रिलीज किया गया.