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बदहाली के आंसू बहा रहा महावीर पार्क : सुविधाओं का अकाल, मनोरंजन और सुरक्षा पर दोनों पर संकट, गर्मी की छुट्टियों में मायूस बच्चे

बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता : गंगाराम ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को मनोरंजन के लिए पार्क लाया जाता है, लेकिन यहां झूले तक सुरक्षित नहीं हैं. कुछ झूले पूरी तरह से टूट चुके हैं और जो भी बचे हैं, वह खराब हालत में हैं. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों में चिंता बनी रहती है. उनका कहना है कि पार्क में तत्काल सुधार की जरूरत है. संतोष ने पार्क की सफाई व्यवस्था पर कहा कि पार्क में ना तो नियमित सफाई होती है, न ही हरियाली पर ध्यान दिया जा रहा है. बच्चों के खेलने और परिवार के बैठने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए वह पूरी तरह से नदारद है. उन्होंने प्रशासन से पार्क की सुध लेने और जल्द सुधार करने की मांग की.

सुविधाओं का अभाव : पार्क आने वाले गंगाराम ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि अब पार्क में कुछ भी नहीं बचा है. चारों तरफ कचरा और गंदगी फैली हुई है. बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है. विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन महावीर पार्क की हालत देखकर कहीं पर भी विकास नजर नहीं आता है. यह बाड़मेर का सबसे बड़ा और पुराना पार्क है, जहां पहले हजारों लोग घूमने आते थे, लेकिन अब सुविधाओं के अभाव में लोगों ने यहां आना लगभग बंद कर दिया है. कई सालों बाद वह खुद इस पार्क में आए हैं, लेकिन पार्क की हालत देकर उन्हें बेहद निराशा हो रही है.

बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले टूटे-फूटे हालत में दिखाई दिए. कुछ झूलों की जंजीरें टूटी हुई थी तो कुछ इस कदर हिल रहे थे कि उन पर खेलना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं था. इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे इन्हीं झूलों पर झूलते नजर आए, जिसके चलते हर समय हादसे की आशंका बनी हुई है. पार्क टहलने आने वाले लोगों का कहना है कि यह केवल एक पार्क नहीं बल्कि शहर की पहचान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. इसके चलते यह पार्क इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू बह रहा है.

बाड़मेर : ' सेफ पार्क, सेव लाइफ' मुहिम के तहत ईटीवी भारत की टीम ने बाड़मेर के सबसे बड़े और पुराने महावीर पार्क की जमीनी हकीकत को जाना. जो कभी शहरवासियों के मनोरंजन सैर सपाट और बच्चों की खुशियों का बड़ा केंद्र हुआ करता था, अब यही पार्क गंदगी, अव्यवस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों लापरवाही की तस्वीर बन चुका है. गर्मी की छुट्टियों में जहां बच्चों की भीड़ और परिवारों की रौनक देखने को मिलनी चाहिए थी, वहां अब निराशा और व्यवस्थाओं का माहौल दिखाई दे रहा है. पार्क में जगह-जगह कचरा फैला हुआ है ओर पार्क में हरी घास लगभग खत्म हो चुकी है. कई स्थानों पर सूखी मिट्टी और उखड़ी हुई जमीन नजर आ रही है.

पार्क में सुधार किया जाए : मोहसिन खान का कहना है कि बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क में कुछ भी नहीं बचा है. बच्चे गर्मी की छुट्टियों में पार्क आने की जिद करते हैं, इसीलिए मजबूरी में उन्हें लाना पड़ता है. जब बच्चे यहां टूटे झूले और बंद पड़ी टॉय ट्रेन देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं. ऐसे में उन्हें बहला फुलाकर वापस ले जाना पड़ता है. उनका कहना है कि यह शहर का मुख्य पार्क है, लेकिन यहां घूमने लायक कोई व्यवस्था नहीं है. सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के मनोरंजन और लोगों की सुविधाओं के लिए पार्क में सुधार किया जाए.

नए झूले लगाए जाने चाहिए : पार्क घूमने आई बालिका वंशु सोनी ने भी पार्क की स्थिति पर नाराजगी जताई. उसने बताया कि वह अपनी बहनों के साथ पार्क घूमने आई थी, लेकिन यहां देखने और खेलने लायक कुछ भी नहीं मिला. झूले टूटे हुए, जगह-जगह गंदगी फैली हुई है और फिसल पट्टी के आगे बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं. पहले यह पार्क बहुत अच्छा हुआ करता था और बाड़मेर का शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो यहां घूमने नहीं आता होगा, लेकिन अब पार्क की हालत देकर दुख होता है. उसने कहा कि बच्चों के लिए नए झूले लगाए जाने चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

फाउंटेन भी बंद (ETV Bharat Barmer)

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बच्चे टूटे झूलों से गिरकर चोटिल हो जाते हैं : स्थानीय रेणु सोनी ने बताया कि पहले पार्क में हरियाली और अच्छी सुविधा थी, लेकिन अब तो न घास बची है और न ही बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित व्यवस्था है. वह अपने परिवार और छोटे भाई बहनों के साथ पार्क घूमने आई थी ताकि बच्चें छुट्टियों का आनंद ले सके, लेकिन यहां आकर उन्हें निराशा हुई. जगह-जगह गंदगी फैली हुई है और झूले टूटे पड़े हैं. पार्क में मौजूद टॉय ट्रेन भी लंबे समय से बंद पड़ी है. कई बार बच्चे टूटे झूलों से गिरकर चोटिल हो जाते हैं और उनके कपड़े तक फट जाते हैं. प्रशासन को समय रहते इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए.

महिलाओं और बालिकाओं को भी दिक्कत : पार्क में फोटोग्राफरों का जमावड़ा यहां आने वाले लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है. इसके साथ ही कुछ लोग यहां ताश के पत्ते खलते रहते हैं, जिसके चलते यहां आने वाली महिलाओं और बालिकाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे हैरानी की बात यह है कि पार्क की यह दुर्दशा जिम्मेदार अधिकारियों को नजर नहीं आ रही है. जब पार्क की बदहाली को लेकर नगर परिषद के आयुक्त भगवत सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्क की दुर्दशा से साफ इनकार कर दिया.

हरियाली की कमी (ETV Bharat Barmer)

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ये कहते हें जिम्मेदार : नगर परिषद के आयुक्त भगवत सिंह का कहना है कि पार्क में हरियाली मौजूद है और वहां चौकीदार भी तैनात किया गया है. पार्क के एक कोने में अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है और सुलभ शौचालय की व्यवस्था है. टॉय ट्रेन ओर झूलों के रखरखाव के लिए भी टेंडर जारी कर रहे हैं. पार्क में कुछ छोटी-मोटी कमियां हैं जिन्हें जल्द दुरस्त किया जाएगा. हालांकि, जमीनी हकीकत और जिम्मेदार अधिकारियों के दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है. पार्क की अव्यवस्थाएं, जगह-जगह फैली गंदगी, टूटे झूले यह साफ बताते हैं कि लंबे समय से यहां रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया है.

जिला कलेक्टर ने दिए थे निर्देश : 11 मई को नव नियुक्त जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने भी महावीर उद्यान का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था. निरीक्षण के दौरान उन्होंने उद्यान को आमजन के लिए अधिक आकर्षक एवं सुविधायुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न आवश्यक कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने पार्क परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने, वॉकिंग ट्रैक की मरम्मत एवं सुधार कार्य कराने, नई मिट्टी डालकर हरी घास विकसित, उद्यान में बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर प्रारंभ करने और फाउंटेन को नियमित रूप से प्रतिदिन शाम के समय संचालित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए थे.

टूटे हुए झूले (ETV Bharat Barmer)

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इसके अलावा उन्होंने पार्क में आने वाले बच्चों, महिलाओं एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए. इसके साथ ही युवाओं एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिकों की सुविधा के लिए ओपन जिम उपकरण स्थापित करने और पार्क की दीवारों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग करवा उद्यान का सौंदर्य बढ़ाने के भी निर्देश दिए थे. यह पार्क कलेक्टर कार्यालय के चंद कदम दूर है, लेकिन बावजूद इसके इसके पार्क के हालात बदहाल हैं.