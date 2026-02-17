ETV Bharat / state

MNREGA पर महासंग्राम; विधानसभा घेरने निकले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, हिरासत में कई नेता

यूपी कांग्रेस ने मनरेगा योजना की बहाली की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है.

लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन.
लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 12:45 PM IST

लखनऊ/औरैया : मनरेगा योजना की बहाली की मांग को लेकर यूपी कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और प्रदेशभर से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक लिया गया और कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया. हालांकि कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं.

MNREGA पर महासंग्राम, लखनऊ में जुटे दिग्गज. (Video Credit : ETV Bharat)

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, सांसद और विधायक इस प्रदर्शन में मौजूद हैं. भारी संख्या में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है. गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है. जिससे गेट के बाहर कार्यकर्ता न निकलने पाएं. कांग्रेस के सभी नेताओं ने कार्यालय के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. काफी देर बाद जबरन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ कूच करने निकले, लेकिन उन्हें पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया. कार्यकर्ता बैरीकेडिंग पर चढ़कर विरोध करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को वहीं पर रोक दिया. किसी को भी विधानसभा की तरफ नहीं बढ़ने दिया.

लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन.
लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि मनरेगा योजना की बहाली के लिए पिछले 40 दिनों से कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में चौपालों-सभाओं का आयोजन कर रही है. आज विधानसभा घेरने का ऐलान किया गया था. इसी वजह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं. इस सरकार में किसी को आवाज उठाना मुश्किल हो रहा है. हमारे तमाम नेता और कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट किए गए हैं. फिर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं.

लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन.
लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

अविनाश पांडेय ने कहा कि चाहे जितनी पुलिस लगा ली जाए. चाहे जितनी बैरिकेडिंग की जाए, लेकिन हमारा प्रण है कि हम विधानसभा का घेराव करने जरूर निकलेंगे और घेराव करके ही रहेंगे. सरकार ने जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती की है ऐसा लग रहा है कि यह भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर हो, लेकिन कोई पुलिस कोई बैरिकेडिंग हमारे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते.

इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रहे विवाद पर कहा कि सदियों से सनातन धर्म को मानने वाले इस देश में रहते हैं. लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं. शंकराचार्य पर टिप्पणी करना कहीं से सही नहीं कहा जा सकता. यह बहुत गलत है. यूजीसी के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस सवाल के जवाब में राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय ने कहा कि समाज में हम सभी को साथ मिलकर रहना है. भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन आपसी सामंजस्य से हम लोग हमेशा से एक साथ रहते आए हैं और एक साथ रहेंगे.




कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ईटीवी भारत से कहा कि सरकार हमारे चाहे कितने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट क्यों न कर ले. हमें भी विधानसभा घेरने से रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं. हमारे कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव जरूर करेंगे. कोई ताकत, कोई पुलिस बल हमें नहीं रोक सकता.


औरैया : कांग्रेस महासचिव अंशु तिवारी हाउस अरेस्ट

उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा घोषित विधानसभा घेराव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कांग्रेस के महासचिव अंशु तिवारी को हाउस अरेस्ट कर लिया. औरेया पुलिस सोमवार रात से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करने में जुटी थी.

हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद महासचिव अंशु तिवारी ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों को दबाने का प्रयास कर रही है. मनरेगा जैसी प्रभावी योजना को सरकार कमजोर करने की साजिश रच रही है. जनता को मिलने वाली कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है.

CONGRESS PROTEST
SAVE MNREGA CAMPAIGN
SAVE MNREGA STRUGGLE
MGNREGA ISSUE
CONGRESS PROTEST IN LUCKNOW

