कोरबा में मनरेगा बचाओ अभियान: महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार: कांग्रेस

कोसाबाड़ी चौक से होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए आगे बढ़े.

Save MNREGA Campaign
कांग्रेसियों ने घेरा कलेक्ट्रेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 25, 2026 at 8:29 AM IST

कोरबा: देशभर में कांग्रेस के द्वारा मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. मंगलवार को कोरबा के कोसाबाड़ी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने बड़ा जुलूस निकाला. कांग्रेस नेताओं ने मंच से केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की. रैली की शक्ल में कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले. पुलिस ने उनको रोकने के लिए पहले से व्यापक इंतजाम किए थे.

बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई थी. लेकिन नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते रहे. आखिर जिला प्रसासन की टीम ने उनको कलेक्टर दफ्तर से पहले आगे बढ़ने से रोक दिया. बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओ और नेताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और आंदोलन को खत्म किया. पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, केन्‍द्र सरकार द्वारा महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी किये जाने के विरोध में, कांग्रेस ने देशव्‍यापी आंदोलन मनरेगा बचाओ अभियान चलाया है. जिसके तहत आज कोरबा जिला शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया.

मनरेगा की मूल आत्मा को खत्म किए जाने की हो रही कोशिश: कांंग्रेस

कांग्रेस सांसद ज्‍योत्‍सना महंत ने कहा, केन्‍द्र की मोदी सरकार ने मनरेगाा की मूल आत्‍मा को ही खत्‍म करके श्रमिकों से काम का अधिकार छीनने का काम किया है. मनरेगा कानून परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है. पहले मनरेगा सविंधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाले अधिकारों पर आधारित था. लेकिन अब केन्‍द्र द्वारा कंट्रोल किये जाने वाले स्‍कीम में बदल दिया गया है.


जनता और मजदूरों को झांसा देने का लगाया आरोप

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, केन्‍द्र की भाजपा सरकार ने सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्‍म कर दिया. यह महात्‍मा गांधी की सोच को खत्‍म करने और गरीब मजदूरों से काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर की गई कोशिश है. महात्मा गांधी के नाम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन हम इसमें किसी को भी कामयाब नहीं होने देंगे.

Save MNREGA Campaign
श्रमिकों के अधिकारी की रक्षा खत्म हो जाएगी: केशरवानी

कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने कहा, मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को काम देने का कानून था. श्रमिक को काम लेने का अधिकार था. इस योजना के तहत सरकारी फरमान से कभी काम नहीं रोका गया. पिछले दो दशक से यह योजना 12 करोड़ से भी अधिक मनरेगा मजदूरों के लिए लाइफलाइन रहा है. कोविड महामारी के समय भी यह योजना आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरूरी साबित हुआ.

Save MNREGA Campaign
कांग्रेस विधायक फूलसिंह राठिया ने उठाए सवाल

विधायक फूलसिंह राठिया ने कहा, मनरेगा स्‍कीम देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा रहा है. मनरेगा रोजगार का गारंटी अधिकार था लेकिन अब इसमें नाम के साथ नियमों में बदलाव किया गया जो पूरी तरह से केन्‍द्र सरकार की मर्जी पर निर्भर रहेगा.

संपादक की पसंद

