खेजड़ी बचाओ आंदोलन: अनशन के बाद सास-बहू की बिगड़ी तबीयत, रतनी देवी बोली, 'जान की चिंता नहीं, बने सख्त कानून'
अस्पताल में भर्ती रतनी देवी का कहना है कि सरकार को खेजड़ी संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए.
Published : February 8, 2026 at 4:16 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर आंदोलन के दौरान पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय राधेश्याम विश्नोई के परिवार की दो महिलाएं उनकी माता और पत्नी अनशन के दौरान अस्वस्थ हो गईं. राधेश्याम की माता रतनी देवी को जैसलमेर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पत्नी निरमा विश्नोई को पोकरण में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.
आंतों में ऐंठन: दोनों महिलाएं 3 फरवरी से खेजड़ी बचाओ अभियान के तहत अन्न-जल त्याग कर अनशन पर बैठी थीं. संत समाज के हस्तक्षेप और आंदोलन की रणनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनशन समाप्त किया, लेकिन लंबे समय तक भोजन नहीं लेने के बाद अचानक खान-पान शुरू करने से उनकी तबीयत खराब हो गई. चिकित्सकों के अनुसार लगातार भूखे रहने के कारण रतनी देवी को पेट संबंधी दिक्कतें हो गईं. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें आंतों में ऐंठन, सूजन, उल्टी और अत्यधिक कमजोरी की शिकायत है. अब उन्हें ग्लूकोज और तरल आहार दिया जा रहा है. उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
'सरकार बनाए कड़े कानून': अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद रतनी देवी का हौसला मजबूत बना हुआ है. उन्होंने कहा कि उनका परिवार पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है और सरकार को खेजड़ी संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए. उनका कहना है कि जब तक पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.
अब ये है मांग: उल्लेखनीय है कि राधेश्याम विश्नोई वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित रहे. एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु उस समय हुई थी, जब वे वन्यजीवों की रक्षा के प्रयास में लगे हुए थे. उनके निधन के बाद परिवार और समाज के लोग उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं. इस घटनाक्रम के बाद पर्यावरण प्रेमियों और समाज के लोगों में रोष देखा जा रहा है. आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में खेजड़ी पेड़ों की कटाई रोकने के लिए विशेष कानून, अवैध कटाई और वन्यजीव तस्करी पर सख्त कार्रवाई और राधेश्याम विश्नोई के परिवार की मांगों पर त्वरित निर्णय शामिल हैं.