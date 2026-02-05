ETV Bharat / state

खेजड़ी बचाओ आंदोलन : धरना स्थल पर पहुंची सरकार, वार्ता का दौर शुरू

फिलहाल सरकार के मंत्रियों और नेताओं से वार्ता का दौर धरना स्थल पर ही शुरू हो गया है.

धरना स्थल पर पहुंची सरकार
धरना स्थल पर पहुंची सरकार (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर : खेजड़ी बचाओ अभियान में आमरण अनशन पर बैठे चार लोगों की तबीयत बुधवार को बिगड़ने की सूचना के बाद राज्य सरकार हरकत में आई. गुरुवार सुबह आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री के बिश्नोई, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, विधायक पब्बाराम विश्नोई धरना स्थल पर पहुंचे हैं. जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच पहले हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकला. ऐसे अब सरकार स्तर पर वार्ता के प्रयास शुरू हुए हैं.

अनशन पर बढ़ रही लोगों की संख्या : सोमवार से चल रहे आमरण अनशन पर 500 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे हैं. अनशन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, जिनमें दो संतों सहित चार लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. करीब 20 से ज्यादा लोगों का महापड़ाव स्थल पर ही बनाए हुए अस्थाई अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पढ़ें. खेजड़ी बचाओ आंदोलन : पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम विश्नोई की मां-पत्नी बैठी अनशन पर, सरकार से की ये बड़ी मांग

गंभीरता दिखाए सरकार : आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि प्रकृति बचाओ आंदोलन के तहत खेजड़ी कटाई और पेड़ सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आंदोलन को लंबा समय हो गया. संतों के साथ समाज के नेताओं की तीन बार खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर वार्ता होने की बावजूद भी पेड़ सुरक्षा कानून और खेजड़ी कटाई पर रोक को लेकर सरकार गंभीर नहीं हुई. आंदोलनकारियों का कहना है यह धार्मिक आस्था का विषय है. आमरण अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है. फिलहाल सरकार के मंत्रियों और नेताओं से वार्ता का दौर धरना स्थल पर ही शुरू हो गया है.

TAGGED:

SAVE KHEJRI CAMPAIGN
खेजड़ी बचाओ आंदोलन
LEADERS DIALOGUE WITH PROTESTERS
खेजड़ी के लिए धरना
PROTEST FOR KHEJRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.