खेजड़ी बचाओ आंदोलन : धरना स्थल पर पहुंची सरकार, वार्ता का दौर शुरू

बीकानेर : खेजड़ी बचाओ अभियान में आमरण अनशन पर बैठे चार लोगों की तबीयत बुधवार को बिगड़ने की सूचना के बाद राज्य सरकार हरकत में आई. गुरुवार सुबह आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री के बिश्नोई, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, विधायक पब्बाराम विश्नोई धरना स्थल पर पहुंचे हैं. जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच पहले हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकला. ऐसे अब सरकार स्तर पर वार्ता के प्रयास शुरू हुए हैं.

अनशन पर बढ़ रही लोगों की संख्या : सोमवार से चल रहे आमरण अनशन पर 500 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे हैं. अनशन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, जिनमें दो संतों सहित चार लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. करीब 20 से ज्यादा लोगों का महापड़ाव स्थल पर ही बनाए हुए अस्थाई अस्पताल में इलाज चल रहा है.