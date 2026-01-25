ETV Bharat / state

खेजड़ी काटने का जुर्माना 1 लाख करने की मांग, 2 फरवरी से बीकानेर में महापड़ाव

पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो दो फरवरी से बीकानेर में आंदोलन की चेतावनी...

सद्बुद्धि यज्ञ करते विश्नोई समाज के लोग
सद्बुद्धि यज्ञ करते विश्नोई समाज के लोग (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 5:18 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 5:23 PM IST

जोधपुर: राज्य वृक्ष खेजड़ी को संरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही है. हाल ही में सरकार ने खेजड़ी काटने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की बात कही, जिसके चलते यह राशि एक हजार रुपए कर दी गई. इससे पर्यावरण प्रेमी संतुष्ट नहीं हैं. उनकी मांग है कि सरकार खेजड़ी काटने और एक लाख जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान रखे. इसको लेकर रविवार को जोधपुर में पर्यावरण प्रेमियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया. नई सड़क पर आयोजित यज्ञ में विश्नोई समाज के लोगों के साथ ही पर्यावरण प्रेमियों ने भागीदारी निभाई. उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो 2 फरवरी से बीकानेर में आंदोलन होंगे.

एडवोकेट शारदा विश्नोई ने बताया कि सरकार ने कानून में बदलाव कर सिर्फ एक हजार रुपए जुर्माना किया है. यह बहुत कम है. कम से कम एक लाख रुपए करने की मांग पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं. पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि खेजड़ी मारवाड़ की रक्षाकवच है. इसके काटने पर जुर्माना एक लाख रुपए तक करना चाहिए. कम जुर्माने में तो कोई भी काटने लग जाएगा. खास तौर से सोलर कंपनियां इस जुर्माने को भर देंगीं. खेजड़ी का सरंक्षण नहीं हो सकेगा.

पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार को चेताया (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. किसानों का रक्षक और राज्य वृक्ष का दर्जा, खेजड़ी बचाने के लिए कड़ा जुर्माना और कठोर कानून की मांग

महापड़ाव से पहले सद्बुद्धि यज्ञ : अखिल भारतीय विश्नोई कमांडो फोर्स के अध्यक्ष पुखराज खेड़ी ने बताया कि फोर्स की अगुवाई में यज्ञ का आयोजन किया गया है. दो फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव से पहले यह आयोजन किया गया है, जिससे सरकार इस विषय पर गौर कर कानून में बदलाव करे. खेड़ी ने बताया कि खेजड़ी की उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज इनको काट रही हैं. कम मुआवजा से संरक्षण नहीं हो सकता.

100 रुपए था पहले जुर्माना : राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 80 से 86 तक खेतों में मौजूद वृक्षों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जिसमें वृक्ष काटने पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना है. दोबारा काटने पर 200 रुपए का अधिकतम जुर्माना है. इसमें सालों बाद भी बदलाव नहीं हुआ था. हाल ही में खेजड़ी को लेकर आंदोलन और कानून बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए. इसके बाद जुर्माना एक हजार रुपए कर दिया गया, लेकिन पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं.

