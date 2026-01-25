ETV Bharat / state

खेजड़ी काटने का जुर्माना 1 लाख करने की मांग, 2 फरवरी से बीकानेर में महापड़ाव

सद्बुद्धि यज्ञ करते विश्नोई समाज के लोग ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राज्य वृक्ष खेजड़ी को संरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही है. हाल ही में सरकार ने खेजड़ी काटने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की बात कही, जिसके चलते यह राशि एक हजार रुपए कर दी गई. इससे पर्यावरण प्रेमी संतुष्ट नहीं हैं. उनकी मांग है कि सरकार खेजड़ी काटने और एक लाख जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान रखे. इसको लेकर रविवार को जोधपुर में पर्यावरण प्रेमियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया. नई सड़क पर आयोजित यज्ञ में विश्नोई समाज के लोगों के साथ ही पर्यावरण प्रेमियों ने भागीदारी निभाई. उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो 2 फरवरी से बीकानेर में आंदोलन होंगे. एडवोकेट शारदा विश्नोई ने बताया कि सरकार ने कानून में बदलाव कर सिर्फ एक हजार रुपए जुर्माना किया है. यह बहुत कम है. कम से कम एक लाख रुपए करने की मांग पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं. पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि खेजड़ी मारवाड़ की रक्षाकवच है. इसके काटने पर जुर्माना एक लाख रुपए तक करना चाहिए. कम जुर्माने में तो कोई भी काटने लग जाएगा. खास तौर से सोलर कंपनियां इस जुर्माने को भर देंगीं. खेजड़ी का सरंक्षण नहीं हो सकेगा. पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार को चेताया (ETV Bharat Jodhpur)