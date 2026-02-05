ETV Bharat / state

खेजड़ी बचाओ आंदोलन : पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम विश्नोई की मां-पत्नी बैठी अनशन पर, सरकार से की ये बड़ी मांग

गत वर्ष हिरण शिकार की सूचना मिलने पर मौके पर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम विश्नोई का निधन हो गया था.

स्वर्गीय पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम विश्नोई की मां-पत्नी बैठी अनशन पर
स्वर्गीय पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम विश्नोई की मां-पत्नी बैठी अनशन पर (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 11:04 AM IST

जैसलमेर : बीकानेर में 'खेजड़ी बचाओ महापड़ाव' के तहत 363 लोग सामूहिक अनशन पर बैठे हैं. इस आंदोलन को समर्थन देते हुए लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव निवासी पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय राधेश्याम विश्नोई की पत्नी निरमा विश्नोई और माता रतनी देवी पिछले दो दिनों से अपने घर पर अनशन कर रही हैं. उन्होंने सरकार से खेजड़ी वृक्ष संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है. उनका कहना है कि खेजड़ी राजस्थान के पर्यावरण, पशुपालन और ग्रामीण जीवन की आधार है. राधेश्याम विश्नोई जीवनभर वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित रहे थे.

स्वर्गीय राधेश्याम विश्नोई पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम थे. उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वन्यजीवों की रक्षा और प्रकृति संरक्षण को समर्पित कर दिया था. उनके अचानक निधन के बाद उनके परिवार ने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है. यही कारण है कि उनकी पत्नी और माता आज खेजड़ी वृक्षों को बचाने की इस लड़ाई में अपने घर से ही अनशन पर बैठकर आंदोलन को मजबूती दे रही हैं.

खेजड़ी बचाओ अभियान के लिए अनशन (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

पढ़ें. खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ: बीकानेर में संतों के साथ महिलाएं भी मैदान में डटी, महापड़ाव शुरू

खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण के लिए ठोस नीति बने : निरमा विश्नोई और रतनी देवी का कहना है कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन की आधारशिला है. पशुपालन, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेजड़ी पर निर्भर करता है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाई जाए और प्रभावी स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती, तब तक वे अनशन जारी रखेंगी.

पढे़ं. बीकानेर में खेजड़ी की सुरक्षा की मांग को लेकर महापड़ाव, बाजार बंद, स्कूलों में आधे दिनों की छुट्टी

पशुधन और ग्रामीण जीवन पर गंभीर संकट : निरमा विश्नोई ने भावुक स्वर में कहा कि यदि खेजड़ी वृक्षों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा. इससे पशुधन और ग्रामीण जीवन दोनों पर गंभीर संकट आ सकता है. उन्होंने बताया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संगठन का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है. महापड़ाव के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान इस गंभीर पर्यावरणीय संकट की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है.

पढे़ं. राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर पाबंदी की मांग, बीकानेर में महापड़ाव

बेटे की कमी को पूरा कर रही : रतनी देवी ने अपने बेटे को याद करते हुए कहा कि जहां कहीं भी पर्यावरण या वन्यजीव संरक्षण की बात होती थी, उनका बेटा राधेश्याम हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता था. आज भले ही उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सोच और उसके सपने जिंदा हैं. बीकानेर में चल रहे इस आंदोलन में अपने बेटे की कमी को पूरा करने के लिए वे घर पर अनशन पर बैठकर उसका अधूरा मिशन पूरा करना चाहती हैं.

धोलिया गांव निवासी राधेश्याम विश्नोई ने कई वर्षों तक वन्यजीव संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया था. विशेष रूप से गोडावण संरक्षण के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. उन्होंने अपने जीवनकाल में सैकड़ों हरिण, गिद्ध, बाज, गाय, नीलगाय और कुरजां जैसे जीवों की जान बचाई. साथ ही दर्जनों जल कुंड बनवाकर वन्यजीवों के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था भी की. गत वर्ष हिरण शिकार की सूचना मिलने पर मौके पर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था. आज उनका परिवार उसी जुनून और समर्पण के साथ खेजड़ी और पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है.

