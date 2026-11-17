एचईसी को बचाने के लिए एकजुट हुईं सभी मजदूर यूनियन, अब सड़क के साथ अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे कर्मचारी
एचईसी को बचाने के लिए पहली बार एक मंच पर आईं सभी मजदूर यूनियन. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 17, 2026 at 3:56 PM IST
रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) को बचाने की लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. कंपनी की आर्थिक बदहाली, कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया वेतन और एनसीएलटी की कार्रवाई के बीच मजदूर संगठनों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एचईसी मुख्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अब आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी की है. इस बार लड़ाई की खास बात यह है कि एचईसी की सभी प्रमुख मजदूर यूनियनें पहली बार एक मंच पर आई हैं. कंपनी के अस्तित्व और कर्मचारियों के अधिकारों के मुद्दे पर संगठनों ने एक साथ आवाज उठाने का फैसला किया है. अब कर्मचारी सड़क पर आंदोलन के साथ-साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर रहे हैं.
कर्मचारियों का कंपनी को बचाने के लिए संघर्ष
दरअसल, एनसीएलटी की कार्रवाई के बाद एचईसी में अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति और कंपनी की संपत्तियों, देनदारियों व वित्तीय स्थिति का ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है. उन्हें आशंका है कि कंपनी की संपत्तियों का आकलन करने के बाद कर्ज चुकाने के लिए जमीन और दूसरी परिसंपत्तियों को बेचने का रास्ता अपनाया जा सकता है. कर्मचारियों का कहना है कि एचईसी को आर्थिक संकट से निकालने के बजाय उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं. करीब 34 महीने से वेतन नहीं मिलने के बावजूद कर्मचारी कंपनी को बचाने की उम्मीद में लगातार संघर्ष कर रहे हैं.
अब कोर्ट में भी उठाएंगे कर्मचारियों के अधिकार का मुद्दा
मजदूर संगठनों का कहना है कि अब केवल धरना-प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा. एचईसी की संपत्तियों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े फैसलों में उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए. इसी को लेकर यूनियनें कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही हैं. कर्मचारी न्यायालय का रुख कर एचईसी के अस्तित्व और अपने सेवा संबंधी अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं. उनका कहना है कि कंपनी के भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला कर्मचारियों को भरोसे में लिए बिना नहीं होना चाहिए.
सभी यूनियन आईं साथ, न्यायालय की ओर बढ़ाएंगे कदम
भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर ने कहा कि एचईसी को बचाने के लिए मजदूर संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेंगे. कुछ भी हो जाए, एचईसी को बंद नहीं होने दिया जाएगा. यह केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई है. इसे बचाने के लिए सभी यूनियन एकजुट होकर आवाज उठा रही हैं. वहीं, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि अब आर-पार की लड़ाई का समय आ गया है. कर्मचारी अपने अधिकारों और कंपनी के अस्तित्व की रक्षा के लिए न्यायालय की ओर भी कदम बढ़ाएंगे. इस लड़ाई में सभी यूनियनें साथ रहेंगी.
कर्मचारियों का सवाल, आखिर एचईसी को बंद करने पर क्यों आमादा हैं लोग
आंदोलन में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है. एक ओर महीनों नहीं, बल्कि वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, दूसरी ओर कंपनी के भविष्य को लेकर भी कोई भरोसेमंद रास्ता सामने नहीं आ रहा. कर्मचारियों का आरोप है कि एचईसी जैसी मदर इंडस्ट्री को बचाने के बजाय उसे बंद करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा.
कंपनी को बचाने के लिए सरकार और प्रबंधन को ठोस कदम उठाने चाहिए
यूनियनों का तर्क है कि एचईसी के पास रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु और इस्पात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े करीब 1200 करोड़ रुपये के ऑर्डर हैं. ऐसे में कंपनी को बंद करने या उसकी संपत्तियों के सहारे कर्ज चुकाने के बजाय उसे वित्तीय सहायता देकर दोबारा मजबूत किया जाना चाहिए. कर्मचारियों का कहना है कि एचईसी से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी है. स्थायी कर्मचारियों के साथ ठेका श्रमिकों का भविष्य भी कंपनी के फैसलों पर निर्भर है. इसलिए उनकी मांग है कि सरकार और प्रबंधन कंपनी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं. आने वाले दिनों में संयुक्त यूनियनें चरणबद्ध आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को और मजबूती से उठाएंगी.
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