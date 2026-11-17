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एचईसी को बचाने के लिए एकजुट हुईं सभी मजदूर यूनियन, अब सड़क के साथ अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे कर्मचारी

एचईसी को बचाने के लिए मजदूर यूनियनों का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) को बचाने की लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. कंपनी की आर्थिक बदहाली, कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया वेतन और एनसीएलटी की कार्रवाई के बीच मजदूर संगठनों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एचईसी मुख्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अब आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी की है. इस बार लड़ाई की खास बात यह है कि एचईसी की सभी प्रमुख मजदूर यूनियनें पहली बार एक मंच पर आई हैं. कंपनी के अस्तित्व और कर्मचारियों के अधिकारों के मुद्दे पर संगठनों ने एक साथ आवाज उठाने का फैसला किया है. अब कर्मचारी सड़क पर आंदोलन के साथ-साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर रहे हैं.

कर्मचारियों का कंपनी को बचाने के लिए संघर्ष