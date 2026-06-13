हसदेव अरण्य में रामगढ़ बचाने पर चर्चा, खनन के विरोध में बड़े जन आन्दोलन का शंखनाद, सिंहदेव करेंगे अगुवाई

हसदेव अरण्य में रामगढ़ बचाने पर चर्चा, खनन के विरोध में बड़े जन आन्दोलन का शंखनाद, सिंहदेव करेंगे अगुवाई
हसदेव अरण्य के जंगल और पहाड़ को बचाने के लिए अब जन आंदोलन का सहारा लिया जाएगा. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 10:55 PM IST
सरगुजा : हसदेव अरण्य में लगातार खुल रही कोल खदानों का विरोध अब जन आन्दोलन बनता दिख रहा है. अभी तक ये लड़ाई कुछ प्रभावित गांव के लोग लड़ रहे थे. लड़ाई या तो भूमि अधिग्रहण या कथित फर्जी ग्राम सभाओं को लेकर लड़ी जा रही थी. लेकिन वर्तमान में रामगढ़ पर्वत पर आये संकट और केते एक्सटेंशन की स्वीकृति मिलने के बाद ये विरोध पूरे उत्तर छत्तीगढ़ में जन आन्दोलन बनता दिख रहा है. ना सिर्फ सरगुजा में बल्कि पूरे प्रदेश से लोग एक जुट हो रहे हैं.
रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की हुंकार
इसी कड़ी में शनिवार को रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने नाटयशाला के करीब ही एक परिचर्चा का आयोजन किया. ये परिचर्चा बड़ी सफल रही, आस पास से करीब 5 हजार से अधिक ग्रामीण और शहरवासी परिचर्चा में शामिल होने पहुंचे. बड़ी बात ये रही की पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरह के आन्दोलन चल रहे है, जो भी समाजिक संस्था जंगल बचाने में लगे हैं, उन सबके प्रतिनिधि भी इस परिचर्चा में शामिल हुए. प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं ने भी इस परिचर्चा में शामिल होकर आन्दोलन को व्यापक रूप देने का समर्थन किया. इस दौरान लोगों ने टी एस सिंहदेव से आंदोलन का नेतृत्व करने की अपील की, सिंहदेव ने भी इस मसले पर कहा कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है.
टीएस सिंहदेव ने भरी हुंकार
इस परिचर्चा के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर वहीं पर बना जहा था, उसे किसी दूसरे स्थान पर नहीं बनाया गया तो फिर रामगढ़ का राम मंदिर कैसे कहीं और स्थापित किया जा सकता है. सरकार की मंशा राम मंदिर बचाने की नहीं है, मुझे संदेह था इसलिए मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था.
परिचर्चा में मंच से आलोक शुक्ला समेत ग्रामीण लोगों ने टीएस सिंहदेव को आन्दोलन का नेतृत्व करने को कहा इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, पहले कुछ खदानों की बात थी तो लगा की चलो ठीक है वो हो गया. लेकिन ये तो प्रदेश में सैकड़ो ऐसी खदाने खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं. इसलिए अब सबको मिलकर राजनैतिक दल, समाजिक संगठन, एनजीओ सभी को एक साथ होकर ये लड़ाई लडनी होगी क्योंकी शासन तंत्र और अरबपतियों के खिलाफ लड़ना है"
पीसीसी चीफ ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हसदेव क्षेत्र के इस कोल माइंस के लिए लगभग 7 लाख से अधिक पेड़ों को काटने जा रही है और 5000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को खाली करने जा रही है. आप तमनार में भी देखेंगे, बस्तर में भी देखेंगे. पूरे प्रदेश के चाहे कोल माइंस हो या आयरन ओर हो. सरकार इसे अपने चहेते को देने का काम कर रही है. इसके खिलाफ में आज बड़ी परिचर्चा रखी गई है. इसमें यह तय हुआ है कि आने वाले समय में इस सरकार के खिलाफ जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी. इसकी रूपरेखा निश्चित रूप से बन रही है.
आज लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं. इस सरकार के खिलाफ में यह बड़ा शंखनाद है. सभी लोगों ने मिलकर कहा कि हम जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे. सरकार को यह अपने चहेतों को चाहे अडानी, हो चाहे अंबानी हो, या चाहे जिंदल हो उसको बेचने नहीं देंगे. इस मीटिंग में यह फैसला हुआ है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का पक्ष
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला ने बताया कि जिस पैमाने पर हसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है, पहले परसा ईस्ट केते वासन फिर परसा और अब केते एक्सटेंशन. 15000 एकड़ के जंगल को और 15 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है. अब जो खदान तीसरी दी गई ये यकीन मानिए कि ना रामगढ़ बचने वाला है, ना हसदेव, ना बांगो का पानी बचने वाला है और ना सरगुजा बचने वाला है. पूरे छत्तीसगढ़ के पर्यावरण का विनाश है और इसको लेके जो 12 सालों से संघर्ष स्थानीय गांव के लोग कर रहे हैं. उसको लेकर अब तकलीफ है, सबको दिख रहा है कि रुकने वाला नहीं है.इसके बाद तारा कोल ब्लॉक का नंबर है.
सिर्फ हसदेव नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है. यह कहीं ना कहीं तो रोकनी होगी. कहीं ना कहीं ग्राम साभाओं के निर्णयों का पालन करना होगा. उसी दिशा में यह आयोजन था. इस आयोजन को आयोजित करने में बड़ी भूमिका टीएस सिंहदेव जी की थी. कांग्रेस पार्टी की थी और हम उम्मीद यह कर रहे हैं विपक्ष के रूप में इसे जन आंदोलन का रुप मिलेगा- आलोक शुक्ला, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक
हसदेव को बचाने के लिए आंदोलन
रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव ने भी इस अवसर पर मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि आज की परिचर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हसदेव को बचाने के लिए आगे की रणनीति बनाने की थी. छत्तीसगढ़ के अलग-अलग कोनों में जहां खनन के कारण आंदोलन हो रहे हैं या लोगों के बीच में एक गुस्सा है. उस क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और वहां के स्थाई लोग आए हैं. उनकी बातें जानने का मौका था.आदितेश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि खनन के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है. जहां पर आबादी कम हो और जंगल ज्यादा हो. चाहे वो अबूझमाड़ हो, चाहे वो हसदेव अरण्य हो या भोरमदेव का इलाका हो. ऐसे इलाकों में विरोध कौन करेगा. जंगल तो विरोध करेंगे नहीं.