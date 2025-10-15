ETV Bharat / state

पलामू में जंगल बचाने की मुहिम! धार्मिक आयोजन में ग्रामीण ले रहे पर्यावरण संरक्षण की शपथ, पीटीआर में ग्रामीणों ने किया था दर्जनों हथियार सरेंडर

पलामू: जंगल को बचाना ग्रामीण अपना धर्म मान रहे हैं. यही वजह है कि ग्रामीण भी जंगल को बचाने की मुहिम से जुड़ रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण दो से आठ अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह में देखने को मिला है. ग्रामीणों ने एक साथ वन्य जीव के शिकार में इस्तेमाल होने वाले 23 हथियारों को जमा किया है. ग्रामीणों ने सभी हथियारों को वन देवी के सामने जमा कर दिया था.

जंगल बचाने की शपथ ले रहे ग्रामीण

दरअसल, पलामू में जंगल बचाने की मुहिम की शुरुआत वन विभाग की ओर से हो चुकी है. इस मुहिम में ग्रामीण, धार्मिक एवं भावनात्मक रूप से जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण जुड़ रहे हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाकों में जंगल बचाने की मुहिम चलाई जा रही है. इलाके में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह या आयोजन में जंगल को बचाने का संदेश दिया जा रहा है. संदेशों को सुनने के बाद ग्रामीण, जंगल को बचाने की शपथ भी ले रहे हैं और वन विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं. हालांकि वन्य जीव सप्ताह खत्म हो गया है लेकिन वन विभाग, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है.

पलामू में जंगल बचाने की मुहिम शुरू (Etv Bharat)

जंगली इलाकों में है बड़ी आबादी

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के जंगली क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी बसी है. अकेले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 191 गांव आबाद हैं. जबकि बड़ी संख्या में गांव जंगल के बाहरी हिस्सों में बसे होते हैं. वन विभाग, सभी गांव को जंगल को बचाने की मुहिम से लोगों को जोड़ रहा है. ग्रामीणों को सांस्कृतिक और धार्मिक किताबों में जंगल और वन्य जीव के बारे में बताए गए बातों की जानकारी दी जा रही है. कई गांव कॉरिडोर में बसे हुए हैं. इन्हीं गांव से बाघ समेत दूसरे वन्य जीव, जंगली इलाकों में अपना मूवमेंट करते हैं. यही वजह है कि जंगल और उसके बाहर बसे गांव की आबादी इस मुहिम से सीधे जुड़ी है.