पलामू में जंगल बचाने की मुहिम! धार्मिक आयोजन में ग्रामीण ले रहे पर्यावरण संरक्षण की शपथ, पीटीआर में ग्रामीणों ने किया था दर्जनों हथियार सरेंडर

वन विभाग ने जंगल को बचाने के लिए ग्रामीणों को इस मुहिम से जोड़ा है. ग्रामीणों को जंगल के संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई.

Palamu Tiger Reserve
पलामू टाइगर रिजर्व (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 7:30 PM IST

4 Min Read
पलामू: जंगल को बचाना ग्रामीण अपना धर्म मान रहे हैं. यही वजह है कि ग्रामीण भी जंगल को बचाने की मुहिम से जुड़ रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण दो से आठ अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह में देखने को मिला है. ग्रामीणों ने एक साथ वन्य जीव के शिकार में इस्तेमाल होने वाले 23 हथियारों को जमा किया है. ग्रामीणों ने सभी हथियारों को वन देवी के सामने जमा कर दिया था.

जंगल बचाने की शपथ ले रहे ग्रामीण

दरअसल, पलामू में जंगल बचाने की मुहिम की शुरुआत वन विभाग की ओर से हो चुकी है. इस मुहिम में ग्रामीण, धार्मिक एवं भावनात्मक रूप से जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण जुड़ रहे हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाकों में जंगल बचाने की मुहिम चलाई जा रही है. इलाके में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह या आयोजन में जंगल को बचाने का संदेश दिया जा रहा है. संदेशों को सुनने के बाद ग्रामीण, जंगल को बचाने की शपथ भी ले रहे हैं और वन विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं. हालांकि वन्य जीव सप्ताह खत्म हो गया है लेकिन वन विभाग, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है.

पलामू में जंगल बचाने की मुहिम शुरू (Etv Bharat)

जंगली इलाकों में है बड़ी आबादी

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के जंगली क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी बसी है. अकेले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 191 गांव आबाद हैं. जबकि बड़ी संख्या में गांव जंगल के बाहरी हिस्सों में बसे होते हैं. वन विभाग, सभी गांव को जंगल को बचाने की मुहिम से लोगों को जोड़ रहा है. ग्रामीणों को सांस्कृतिक और धार्मिक किताबों में जंगल और वन्य जीव के बारे में बताए गए बातों की जानकारी दी जा रही है. कई गांव कॉरिडोर में बसे हुए हैं. इन्हीं गांव से बाघ समेत दूसरे वन्य जीव, जंगली इलाकों में अपना मूवमेंट करते हैं. यही वजह है कि जंगल और उसके बाहर बसे गांव की आबादी इस मुहिम से सीधे जुड़ी है.

पलामू टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व है लेकिन वर्तमान समय में यहां वन्य जीव की संख्या घटी है. बाघों की संख्या भी घटी है, इसका बड़ा कारण है कि इसकी सीमा में कई गांव आबाद हैं. इलाके के ग्रामीण पारंपरिक रूप से शिकार भी करते रहे हैं, जिस कारण वन्य जीवों को नुकसान हुआ है. शिकार रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई भी हुई है लेकिन कई बार ऐसा लगा कि शिकार करना कुछ लोगों की परंपरा में रचा बसा है. यही वजह है कि जंगल को बचाने की एक मुहिम की शुरुआत की गई है. जंगल को बचाने की मुहिम में सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है. सभी धर्म के लोग एकजुट हुए हैं और पर्यावरण एवं जंगल को बचाने के संदेशों को फैलाया जा रहा है: कुमार आशीष, उपनिदेशक, पीटीआर

वन्य जीवों का शिकार करते रहे हैं ग्रामीण

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के कई इलाकों में ग्रामीण पारंपरिक रूप से शिकार करते रहे हैं. ग्रामीण, शिकार के लिए देसी बंदूक एवं उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. इन आयोजनों में यह बताया जा रहा है कि जंगल और वन्य जीव की संख्या कम होने से, किस तरह पर्यावरण को नुकसान होने वाला है. इन समारोहों में ग्रामीण बड़ी संख्या में जंगल को बचाने की शपथ ले रहे हैं.

लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं. लोगों को यह बताया गया है कि भगवान प्रकृति में ही मौजूद हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा: रमेश जी महाराज

पलामू टाइगर रिजर्व के गठन के बाद से लगातार बाघों और दूसरे वन्य जीव की संख्या में कमी आई है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एक दौर में 50 के करीब बाघ हुआ करते थे. पलामू टाइगर रिजर्व में 2018 में बाघों की संख्या शून्य बताई गई थी लेकिन 2023-24 के बाद, पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में पांच से अधिक बाघों की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है.

ग्रामीणों को जंगल और उसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है और उन्हें बचाने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं. ग्रामीण जंगल को बचाने के लिए शपथ भी ले रहे हैं: रामनाथ सिंह, बैगा

वन्य जीव सप्ताह समारोह
पलामू टाइगर रिजर्व
PALAMU DIVISION AREAS
SAVE FORESTS CAMPAIGN IN JHARKHAND

