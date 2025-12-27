ETV Bharat / state

मिथिलाक्षर जागरूकता अभियान: लुप्त होती मिथिला की पौराणिक लिपि को बचाने की हो रही कोशिश

रांची: लुप्त होती मिथिला की पौराणिक लिपि को इन दिनों मिथिलाक्षर जागरूकता अभियान के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है. इसी के तहत इस अभियान से जुड़े लोग राजधानी रांची के हरमू स्थित विद्यापति दलान में एकजुट हुए. इस मौके पर मैथिली भाषा की राष्ट्रीय दैनिक मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश के प्रकाशन की पांचवीं वर्षगांठ का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं महाकवि विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत 'जय-जय भैरवि असुर भयाउनी' भगवती वंदना के साथ हुआ.

इस दौरान पटना, दरभंगा, मधुबनी, नासिक आदि स्थानों से आए अभियानियों एवं मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश फोरम के पदाधिकारी तथा रांची में रहने वाले अभियानियों एवं झारखंड मैथिली मंच के पदाधिकारियों का पारस्परिक परिचय हुआ. इस अवसर पर नासिक से आए फोरम एवं मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश समाचार पत्र तथा मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के संस्थापक पंडित अजय नाथ झा शास्त्री ने अपने उद्घाटन संबोधन में मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान, मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश त्रैमासिक पत्रिका और मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश दैनिक के प्रकाशन तक की अनेक वर्षों की संघर्ष यात्रा का सविस्तार से बताया.

मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश फोरम की स्थापना तथा इसके 13 प्रकल्पों के माध्यम से मिथिला और मैथिली भाषा तथा मिथिलाक्षर के उत्थान हेतु चलाए जा रहे जागरूकता शिक्षण-प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक कौशल संवर्धन कार्यक्रम आदि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने मैथिली भाषा अनुरागी सभी लोगों से मैथिली के इस एकमात्र जीवित और जीवंत दैनिक अखबार मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश को सुगमतापूर्वक संचालित करने में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया.

मैथिली पत्र-पत्रिका की चुनौती पर हुई चर्चा

इस मौके पर मैथिली पत्र-पत्रिका के समक्ष चुनौती पर खुलकर चर्चा हुई. पूर्व पार्षद एवं इस समारोह के मुख्य अतिथि अरुण कुमार झा ने मैथिली में दैनिक अखबार के चार वर्षो से नियमित प्रकाशन हेतु अखबार एवं फोरम से जुड़े सभी लोगों की सराहना की. समारोह को संबोधित करते हुए राजकुमार मिश्रा ने आशा व्यक्त की कि मैथिली दैनिक का भविष्य सुखद और उज्जवल होगा. इस अवसर पर झारखंड मैथिली मंच के महासचिव जयंत झा ने अखबार के नियमित प्रकाशन में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को रेखांकित करते हुए इस दिशा में सभी को सहयोग करने की अपील की.