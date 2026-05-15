डीजल पेट्रोल बचाने कार पूलिंग कर तिलोखन गांव पहुंचा एमसीबी जिला प्रशासन, सुशासन तिहार में सामुदायिक यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और सामुदायिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग के आह्वान पर एमसीबी जिला प्रशासन काम कर रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 2:30 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अधिकारियों ने सुशासन तिहार के जिला स्तरीय शिविर में शामिल होने के लिए अलग-अलग वाहनों के बजाय सामुदायिक बस का उपयोग किया.
बस में गांव पहुंचे अधिकारी
कलेक्ट्रेट परिसर से अधिकारियों की यह बस ग्राम तिलोखन के लिए रवाना हुई. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है. प्रशासन का मानना है कि यदि अधिकारी खुद सामुदायिक रूप से यात्रा करेंगे तो आम लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा.
कार पूल कर ईंधन बचाने की पहल
जिला प्रशासन की इस पहल को शासन की जनहितकारी योजनाओं को व्यवहारिक रूप से अपनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है. अधिकारियों ने सामूहिक यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर ईंधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है.
बस में एक साथ बैठे कई विभागों के अधिकारी
इस सामुदायिक यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे. इनमें सीएसपीडीसीएल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE), खनिज विभाग, क्रेडा, पीएमजीएसवाई, आयुष, पशुपालन, शिक्षा, मत्स्य, अंत्यावसायी एवं कौशल विकास, कृषि, भूमि विकास, सीजीएमएससी, ACTWD, डीपीएसओ, नान, आबकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग (ICDS) के अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे.
सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण, योजनाओं की जानकारी और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जिला प्रशासन की यह पहल अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.