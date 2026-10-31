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धमतरी में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा, विपक्ष पर जमकर निकाली भड़ास

पदयात्रा निकालकर विपक्ष पर हमला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के विरोध के नारे के साथ शनिवार को धमतरी में बीजेपी ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा निकाली.गौशाला मैदान से शुरू हुई ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा सदर बाजार, घड़ी चौक और सिहावा चौक होते हुए शांति वाटिका पहुंची. यहां आयोजित जनसभा में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की बात कही.



मुख्य मार्गों से गुजरी पदयात्रा



बीजेपी जिला धमतरी के तत्वावधान में आयोजित पदयात्रा की शुरुआत गौशाला मैदान से हुई. पार्टी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे और शांति वाटिका पहुंचकर जनसभा में शामिल हुए. बीजेपी ने इस अभियान के जरिए लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाया. सभा में नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और उन्हें दबाव में लाने की कोशिशों पर चर्चा जरूरी है.