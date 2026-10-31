धमतरी में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा, विपक्ष पर जमकर निकाली भड़ास
धमतरी में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकालकर विपक्ष पर हमला बोला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 7:15 PM IST
धमतरी : लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के विरोध के नारे के साथ शनिवार को धमतरी में बीजेपी ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा निकाली.गौशाला मैदान से शुरू हुई ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा सदर बाजार, घड़ी चौक और सिहावा चौक होते हुए शांति वाटिका पहुंची. यहां आयोजित जनसभा में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की बात कही.
मुख्य मार्गों से गुजरी पदयात्रा
बीजेपी जिला धमतरी के तत्वावधान में आयोजित पदयात्रा की शुरुआत गौशाला मैदान से हुई. पार्टी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे और शांति वाटिका पहुंचकर जनसभा में शामिल हुए. बीजेपी ने इस अभियान के जरिए लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाया. सभा में नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और उन्हें दबाव में लाने की कोशिशों पर चर्चा जरूरी है.
जो लोग संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, उन्हें जनता जवाब देना जानती है. उन्होंने पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं और नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में भी जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी. महापौर ने इस आयोजन को भाजपा के विचारों के समर्थन में जनता की भागीदारी का प्रतीक बताया- रामू रोहरा, मेयर
संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का लगाया आरोप
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने या व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करना राजनीतिक अधिकार है. किसी मुद्दे पर आंदोलन करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ध्यान रखना भी जरूरी है. पांडेय ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर बार-बार सवाल उठाने और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिशों का विरोध किया जाना चाहिए.
साल 1952 से देश में कई बार सरकारें बदली हैं, लेकिन सरकार का गठन जनता के मतों से होता है. चुनाव आयोग चुनाव कराता है और जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश का संचालन करती है. बीजेपी इसी संदेश को लेकर लोगों के बीच जा रही है, ताकि लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता बढ़े. उनके संबोधन में विपक्ष की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका प्रमुख मुद्दे रहे- प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व विस अध्यक्ष
विपक्ष की भूमिका पर सवाल
जनसभा में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए पर्याप्त स्थान है, लेकिन राजनीतिक विरोध के दौरान संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर पैदा होने वाले विवादों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए. बीजेपी ने अपने अभियान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने का आह्वान किया. कार्यक्रम में कुरूद विधायक अजय चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय और कैबिनेट मंत्री एवं धमतरी जिला प्रभारी टंकराम वर्मा ने सभा को संबोधित किया. पदयात्रा में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही.
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