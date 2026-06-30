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भिलाई टाउनशिप बचाने सड़क पर उतरे विधायक, कहा किसी कीमत पर नहीं उजड़ने देंगे बसाहट

भिलाई : भिलाई टाउनशिप में बीएसपी प्रबंधन ने कई लोगों को मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है.नोटिस मिलने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है. लोगों की परेशानी को देखते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव प्रभावित परिवारों के समर्थन में उतरे हैं.विधायक देवेंद्र यादव ने मंगलवार को नोटिस पा चुके परिवारों से मुलाकात की.सेक्टर 2 में उन्होंने अपने जनसमर्थन अभियान की शुरुआत की.

'भिलाई से बसाहट नहीं खत्म होने देंगे'

इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उनके समर्थन में नजर आए. भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भिलाई की बसावट को खत्म करने के लिए सुनियोजित तरीके से नोटिस जारी किए जा रहे हैं. रिटेंशन स्कीम के तहत मकान खाली कराने का प्रयास किया गया. अब लीजधारकों तथा लाइसेंसधारकों को हटाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर भिलाई टाउनशिप की बसावट खत्म नहीं होने दी जाएगी.