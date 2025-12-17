ETV Bharat / state

'सेव बंगाल, सेव इंडिया' मुहिम के पोस्टर का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया लोकार्पण

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रह रहे बंगाली समाज के लोगों ने आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा से विधानसभा के कक्ष में मुलाकात की. डिप्टी सीएम से मुलाकात के दौरान बंगाली समाज के लोगों से विजय शर्मा ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की. समाज के लोग मुख्य रुप से पश्चिम बंगाल में सनातनी बंगालियों पर हो रहे कथित अत्याचारों, सामने आ रहे जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर बातचीत की. छत्तीसगढ़ में रह रहे समस्त बंगाली समाज के सदस्यों ने 'सेव बंगाल सेव इंडिया' नामक जन-जागरूकता मुहिम की शुरुआत की है, इसकी जानकारी भी विजय शर्मा को दी. मुहिम का आधिकारिक पोस्टर भी डिप्टी सीएम के हाथों समाज के लोगों ने लॉन्च कराया.

इस अभियान के अंतर्गत तैयार किए गए पोस्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्थित सभी कालीबाड़ी एवं बंगाली समाज के लोगों से संपर्क कर, उन्हें इस मुहिम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. आयोजकों ने बताया कि उद्देश्य छत्तीसगढ़ में रह रहे प्रत्येक बंगाली समाज के सदस्य तक पहुंच बनाना है. साथ ही सामाजिक एकजुटता के साथ अपनी चिंताओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना भी है.

विजय शर्मा ने किया पोस्टर का लोकार्पण

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित अपने कक्ष में बंगाली समाज के प्रतिनिधियों के साथ पोस्टर का विधिवत लोकार्पण किया. इस दौरान समाज के सदस्यों ने मुहिम के उद्देश्य, भावनाओं और अपेक्षाओं से विजय शर्मा को अवगत कराया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने समाज की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, लोकतंत्र में संवाद, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से अपनी बात रखना ही सबसे सशक्त मार्ग है. समाज को शांतिपूर्ण, संगठित और सकारात्मक प्रयासों के लिए काम करना चाहिए. 'सेव बंगाल सेव इंडिया' मुहिम के माध्यम से बंगाली समाज ने यह संदेश दिया कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए एकजुट हैं. इसके साथ वो देशभर में जागरूकता फैलाने की दिशा में निरंतर प्रयास करेंगे