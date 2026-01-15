उत्तराखंड के खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन औली में 'Save Auli' आंदोलन शुरू, सरकार के खिलाफ आक्रोश
औली की दिशा और दशा सुधारने के लिए 'औली बचाओ' मुहिम की शुरुआत, पर्यटन कारोबारियों ने फूंके पुतले, जमकर किया प्रदर्शन
चमोली: उत्तराखंड में खूबसूरत वादियों के बीच स्थित विंटर डेस्टिनेशन औली की पहचान लौटाने के लिए 'Save Auli' आंदोलन शुरू हो गया है. स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटन कारोबारियों ने एकजुट होकर औली की दिशा और दशा सुधारने के लिए 'औली बचाओ' मुहिम की शुरुआत की है. वहीं, स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने 'औली बचाओ' रैली निकाल कर अपने गुस्से का इजहार किया. साथ ही बदहाल व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी भी की.
'औली बचाओ' मुहिम की शुरुआत: प्रदर्शनकारियों ने औली चेयर लिफ्ट प्वाइंट के पास पर्यटन मंत्री से लेकर सांसद का पुतला दहन किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2010-11 में लाई गई कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीन बर्बाद हो रही है. करोड़ों के लागत से मशीन लगाई गई है, लेकिन रखरखाव के अभाव में लाखों की संपदा बर्बाद हो गई है. इसलिए अब लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है.
करोड़ों के उपकरण पर लगा 'जंग': उनका कहना है कि हिमक्रीड़ा स्थली औली में आधुनिक साहसिक क्रियाकलापों के लिए लगाए गए यूरोपीय उपकरणों, करोड़ों की लागतों से आयातित विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, 15 सालों से बदहाल आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम की जमीनी हकीकत और 5 करोड़ फूंकने के बाद भी वीरान पड़ी औली ओपन आइस स्केटिंग रिंक की बदहाल हालतों को दिखाने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है.
इस मुहिम में जुड़े पर्यटन हित धारकों का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार और पर्यटन महकमे और गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) की ओर से आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम एवं ओपन आइस स्केटिंग रिंक को शुरू नहीं किया जाता, तब तक औली में क्रमिक अनशन जारी रहेगा. उनका कहना है कि साहसिक पर्यटन की सुविधा न होने से पर्यटक नहीं आ रहे हैं. जिससे काफी नुकसान हो रहा है.
दरअसल, जो औली कभी देश का गर्व हुआ करता था, आज वही औली अपनी पहचान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. प्राकृतिक बर्फबारी नहीं होने पर आज औली में चारों ओर धूल नजर आ रही है. जबकि, कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनों में जंग लगा हुआ है. जिस पर सरकार और पर्यटन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जरूरत अब ये है कि हमें प्रयास करते हुए औली को सिर्फ तस्वीरों में ही सुंदर नहीं दिखाना है, हकीकत में भी सजाना संवारना होगा. इसी को लेकर आज स्थानीय युवाओं और औली से आजीविका संवर्धन करने वाले सभी पर्यटन हित धारकों ने एकजुट होकर विंटर डेस्टिनेशन औली में 'औली बचाओ' मुहिम का आगाज किया है.
