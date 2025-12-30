ETV Bharat / state

Save Aravalli: उदय भानु चिब बोले- अरावली सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन घोषित हो, इस्तीफा दें भूपेंद्र यादव

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अरावली मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है.

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 2:31 PM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 3:05 PM IST

5 Min Read
जयपुर : अरावली मुद्दे पर अब 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी. इसी बीच युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने सुप्रीम कोर्ट से अरावली पर्वतमाला को सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन घोषित करने की मांग की है. मंगलवार को जयपुर आए उदय भानु चिब ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरावली मुद्दे पर अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हेरा फेरी कर सकती है, इसीलिए हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है. हम अरावली रेंज को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं.

अब प्राकृतिक संसाधनों को बेच रही है मोदी सरकार : चिब ने आरोप लगाया कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने एयर इंडिया, पोस्ट ऑफिस, रेलवे और कई बड़े इंस्टीट्यूट बनाए थे, जिन्हें 2014 के बाद मोदी सरकार ने बचने का काम किया है. इनका इससे भी मन नहीं भरा तो अब इन्होंने देश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों को ही बेचना शुरू कर दिया है और यह सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र के लिए किया जा रहा है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जंगल अपने उद्योगपति मित्र को दे दिए, लेकिन उत्तर भारत के लोगों का धन्यवाद जिन्होंने अरावली बचाने के लिए सरकार का विरोध किया.



उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र डेढ़ अरब वर्ष से भी पुराना है, जिसको यह सरकार खत्म करना चाह रही थी. इसके लिए 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली क्षेत्र से बाहर करने का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में बना कर दे दिया. अरावली की 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं. पहले अवैध खनन पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधीन एक कमेटी होती थी. इस सरकार ने उस कमेटी को खत्म करके अपनी नई कमेटी बना दी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा था. राजस्थान और देश की जनता इस फैसले के विरोध में उतर आई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ही अपने फैसले पर रोक लगा दी. अब 21 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी.

भूपेंद्र यादव को पद से इस्तीफा देना चाहिए : उदय भानु चिब ने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पहले वे कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है. कांग्रेस पार्टी देश की जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन अब उनका झूठ सामने आ चुका है. उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन हम भाजपा सरकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे. चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए, यह सरकार कोई न कोई हेरा फेरी करके वापस अरावली क्षेत्र में खनन की अनुमति दे सकती है. ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि 7 जनवरी से 20 जनवरी तक अरावली को लेकर राजस्थान के तमाम जिलों में हमारी पदयात्राएं और रैलियां होनी थीं, लेकिन अब 21 जनवरी का इंतजार है. इसके बाद ही हम आगे की रैलियां और नुक्कड़ सभाएं करेंगे, यह कार्यक्रम रुकने वाले नहीं है. अरावली क्षेत्र में आने वाले 20 जिलों में यह कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे. उदय भानु चिब ने अरावली आंदोलन में साथ देने वाले सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठन और आम जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि सबने इस मुद्दे पर मुखर होकर सरकार का विरोध किया.

मनरेगा को लेकर भी लगातार करेंगे आंदोलन : चिब ने मनरेगा को लेकर कहा कि मनरेगा पर आंदोलन का निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जाएगा. अभी उसकी तारीख तय नहीं हुई है, जैसे ही निर्देश मिलेंगे हम राजस्थान सहित पूरे देश में मनरेगा को लेकर नुक्कड़ सभाएं और बड़े आंदोलन करेंगे. देश की 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला हुआ था. यह वे लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं. ग्रामीण इलाकों में भाजपा को सहयोग नहीं मिलता, इसीलिए भाजपा मनरेगा को खत्म करना चाहती है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा. वहीं संगठन में गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है. सब एकजुटता के साथ काम करते हैं, लेकिन जो लोग सक्रिय नहीं हैं उन्हें संगठन से बाहर किया जाएगा. जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा.

Last Updated : December 30, 2025 at 3:05 PM IST

