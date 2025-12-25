ETV Bharat / state

Save Aravalli : मेवाड़ की प्राकृतिक सुरक्षा कवच अरावली, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के संघर्ष का साक्षी रहा

मेवाड़ के लिए भी अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि जीवन का आधार रहा है और आज भी है. पढ़िए....

मेवाड़ की जीवनरेखा अरावली
मेवाड़ की जीवनरेखा अरावली
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 5:27 PM IST

उदयपुर : केंद्र सरकार की ओर से उदयपुर सहित संपूर्ण अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले का मेवाड़ अंचल में व्यापक स्वागत किया जा रहा है. इस निर्णय के बाद पूरे क्षेत्र में संतोष और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. बीते करीब 15 दिनों से अरावली के संरक्षण को लेकर मेवाड़ में लगातार विरोध प्रदर्शन, जनआंदोलन और सामाजिक संगठनों की सक्रियता सामने आ रही थी. पर्यावरणविद, इतिहासकार, किसान संगठन और आम नागरिक लंबे समय से अरावली को बचाने की मांग कर रहे थे.

इतिहास और भूगोल की दृष्टि से मेवाड़ और अरावली पर्वतमाला का संबंध सदियों पुराना और अटूट रहा है. अरावली पर्वतमाला का बड़ा हिस्सा मेवाड़ अंचल से होकर गुजरता है, जिसने न केवल इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना को आकार दिया, बल्कि मेवाड़ की सभ्यता, संस्कृति, सुरक्षा व्यवस्था और जीवन पद्धति की भी मजबूत आधारशिला रखी है.

जानिए मेवाड़ और अरावली के इतिहास के बारे में

अरावली केवल पर्वतमाला नहीं, मेवाड़ की जीवनरेखा : ईटीवी भारत से बातचीत में इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ियों की शृंखला नहीं है, बल्कि यह मेवाड़ की जीवनरेखा रही है. समय-समय पर अरावली की दुर्गम पहाड़ियों ने मेवाड़ को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए एक मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम किया है. इन्हीं पहाड़ियों की ओट में मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना को कड़ा जवाब दिया.

हल्दीघाटी के युद्ध का साक्षी रहा अरावली : शर्मा ने बताया कि हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध अरावली पर्वतमाला की गोद में ही लड़ा गया था. सीमित संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप ने जिस स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता की मिसाल पेश की, वह अरावली के बिना संभव नहीं होती. अरावली के जंगल, पहाड़ और दुर्गम रास्ते महाराणा प्रताप की युद्ध रणनीति और उनके संघर्ष के साक्षी रहे हैं.

झीलों की नगरी के बीच अरावली की पहाड़ियां
झीलों की नगरी के बीच अरावली की पहाड़ियां (ETV Bharat Udaipur)

वर्तमान और भविष्य के लिए भी अनिवार्य अरावली : इतिहासकारों और पर्यावरणविदों का मानना है कि अरावली पर्वतमाला केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है. यह पर्वतमाला जल संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु संतुलन और मानव जीवन के लिए अनिवार्य भूमिका निभाती है. बीते वर्षों में खनन गतिविधियों के कारण अरावली को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे मेवाड़ के पर्यावरण और जल स्रोतों पर गंभीर खतरा मंडराने लगा था. खनन के कारण पहाड़ों का कटाव, वन क्षेत्र की कमी, जल स्रोतों का सूखना और वन्यजीवों का विस्थापन तेजी से बढ़ रहा था. ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला मेवाड़ के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

मेवाड़ में अरावली
मेवाड़ में अरावली (ETV Bharat Udaipur)

अरावली की गोद में बसा मेवाड़ : चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि अरावली पर्वतमाला का बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा मेवाड़ से होकर गुजरता है. समय-समय पर इन पहाड़ियों ने विदेशी आक्रमणों के खिलाफ मेवाड़ की सुरक्षा की है. इसके साथ ही अरावली ने जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाई है. यही कारण है कि उदयपुर को आज 'झीलों की नगरी' कहा जाता है. अरावली की पहाड़ियों के कारण वर्षा जल का संरक्षण होता है, जिससे झीलें, बावड़ियां, कुएं और जल स्रोत जीवित रहते हैं. मेवाड़ और अरावली का संबंध केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत गहरा और अटूट है.

कुंभलगढ़ दुर्ग
कुंभलगढ़ दुर्ग (ETV Bharat Udaipur)

अरावली की पहाड़ियों में विराजते हैं देवालय : इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि मेवाड़ के चार धाम भी अरावली की पहाड़ियों में ही विराजमान हैं. एकलिंगजी में राजा एकलिंगनाथ अरावली की गोद में विराजते हैं. इसके अलावा चारभुजा नाथ, श्रीनाथजी, द्वारकाधीश जी और केसरिया नाथ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी अरावली क्षेत्र में स्थित हैं. वहीं, अलग-अलग पहाड़ियों पर माता रानी के अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित हैं. ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि मेवाड़ की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक भी हैं.

हल्दीघाटी युद्ध का दर्रा
हल्दीघाटी युद्ध का दर्रा (ETV Bharat Udaipur)

प्राकृतिक सुरक्षा कवच रही है अरावली : अरावली पर्वतमाला मेवाड़ के लिए सदियों से प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती आई है. इन पहाड़ियों ने जहां बाहरी आक्रमणों से मेवाड़ की रक्षा की, वहीं यहां की सभ्यता को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण भी प्रदान किया. घने वन, ऊंची-नीची पहाड़ियां और दुर्गम रास्तों ने मेवाड़ को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाए रखा.

अरावली की पहाड़ियां
अरावली की पहाड़ियां (ETV Bharat Udaipur)

गोरिल्ला युद्ध की रणनीति और अरावली : अरावली की पहाड़ियों ने मेवाड़ के इतिहास को निर्णायक दिशा दी है. विशेष रूप से महाराणा प्रताप का संघर्ष और शौर्य अरावली के बिना कल्पना से परे है. हल्दीघाटी का युद्ध इन्हीं पहाड़ियों के बीच लड़ा गया, जहां महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का सामना किया. अरावली के जंगलों और पहाड़ियों ने महाराणा प्रताप को गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाने में मदद की. भील जनजाति का सहयोग और अरावली का प्राकृतिक संरक्षण महाराणा प्रताप के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ बना.

जल, जीवन और मानव के लिए अरावली का महत्व : अरावली पर्वतमाला मेवाड़ के जल जीवन की जीवनरेखा है. ये पहाड़ियां वर्षा जल को संचित कर प्राकृतिक जल स्रोतों, कुओं, बावड़ियों और झीलों को जीवन देती हैं. उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें पिछोला, फतेहसागर, उदयसागर और जयसमंद अरावली की देन मानी जाती हैं. वनस्पति और वन्यजीवों से भरपूर अरावली पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है, जिससे मानव जीवन, कृषि और पशुपालन संभव हो पाया है.

मेवाड़ की नदियों का उद्गम स्थल अरावली : अरावली पर्वतमाला मेवाड़ की कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है. इनमें बनास नदी, बेड़च नदी, माही नदी की सहायक धाराएं, कोठारी, सोम, जाखम और मोरेल प्रमुख हैं. ये नदियां मेवाड़ की कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाती हैं और जनजीवन को निरंतर प्रवाह प्रदान करती हैं.

अरावली की गोद में बसे ऐतिहासिक किले : अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच मेवाड़ के अनेक ऐतिहासिक किले और दुर्ग स्थित हैं, जो इसकी सैन्य और स्थापत्य शक्ति के प्रतीक हैं. चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के निकट स्थित दुर्ग, सज्जनगढ़ मानसून पैलेस और विशेष रूप से कुंभलगढ़ की विशाल प्राचीर अरावली के साथ मिलकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती हैं.

किसानों और समाज की प्रतिक्रिया : मेवाड़ किसान संघ के विष्णु पटेल ने बताया कि अरावली मेवाड़ की धरोहर है, जिसने समय-समय पर क्षेत्र की रक्षा की और बड़ी आपदाओं से बचाया. अरावली की वजह से आज मेवाड़ में पानी की कमी नहीं है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं और बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक यहां आते हैं. माकपा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) नेता राजेश सिंघवी ने बताया कि अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है. इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर मानी जाती है. करीब 550 किलोमीटर लंबा भाग राजस्थान से होकर गुजरता है. उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, अलवर, सीकर और जयपुर जैसे जिलों से होकर गुजरने वाली अरावली राजस्थान के पर्यावरण, जल स्रोतों और ऐतिहासिक सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रही है.

