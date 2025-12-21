ETV Bharat / state

कांग्रेस का मौन सत्याग्रह : खाचरियास बोले- भाजपा सरकार में दम है तो अरावली को खोद कर बताए

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में सेव अरावली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया गया.

कांग्रेस का मौन सत्याग्रह
कांग्रेस का मौन सत्याग्रह (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 3:06 PM IST

जयपुर: 100 मीटर से से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक संगठन भी सरकार से आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल दिया है. सेव अरावली को लेकर कांग्रेस ने रविवार को पैदल मार्च निकाला और सरकार को चेतावनी भी दी. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के आवास से पैदल मार्च निकाला, जो सिविल लाइंस होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचा. यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने करीब 45 मिनट तक मौन सत्याग्रह किया.

सरकार में दम है तो अरावली की खुदाई करके बताए : इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज केवल मौन सत्याग्रह किया गया है, आगे हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे. खाचरियावास ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि सरकार में दम है तो अरावली की खुदाई करके बताए, जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए आक्रोशित है. अगर इन लोगों में दम है तो अरावली में जाकर बताएं. यह लोग आगे-आगे भागेंगे और जनता इनके पीछे-पीछे दौड़ेगी.

खाचरियास ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ें. Save Aravalli : रेगिस्तान के आगे 'ढाल' बनकर खड़ी है अरावली, ये पर्वत नहीं जीवन का आधार है

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश की : पूर्व मंत्री ने कहा- केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, जो हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है. जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी पूरी कैबिनेट एक बार अरावली में जाकर तो बताएं, इन्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है. यह लोग कभी पंडित नेहरू का नाम लेते हैं कभी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और पाप खुद करते हैं. भाजपा ने पाप किया है तो उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना होगा.

कांग्रस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च
कांग्रस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ें. Save Aravalli: वो पुरानी दीवार जो रेगिस्तान को रोकती है, लेकिन अब खुद खतरे में है

राजेंद्र राठौड़ सरकार नहीं है : प्रताप सिंह ने राजेंद्र राठौड़ की ओर से इस मामले में रविवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजेंद्र राठौड़ क्यों परेशान हो रहे हैं? वे सरकार थोड़ी हैं या उन्हें सरकार ने कुछ दिया हुआ है. राजेंद्र राठौड़ को इस सरकार में कोई नहीं पूछ रहा है. उनकी कोई वैल्यू नहीं है. क्या राजेंद्र राठौड़ यह कह रहे हैं कि सरकार यह फैसला वापस ले रही है? भाजपा के लोग अरावली मामले में अशोक गहलोत को बेवजह बदनाम कर रहे हैं. यह फैसला तो 2024 में मोदी सरकार के समय का है, जब भूपेंद्र यादव के डिपार्टमेंट वाली कमेटी ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है. इस दौरान जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष अर्चना शर्मा, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, पूर्व विधायक गंगा देवी सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे.

