Save Aravalli : सीएम भजनलाल बोले- गहलोत अपनी सरकार में भाटा, रेता और नल की टोंटी तक खा गए...
अरावली मुद्दे पर सीएम भजनलाल का पलटवार. कहा- कांग्रेस बात अरावली की करती है, लेकिन उनके राज में क्या-क्या हुआ? पहले उसे देखना चाहिए...
Published : December 26, 2025 at 4:34 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 4:56 PM IST
जोधपुर: सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राज में शक्ल देखकर कर काम होता था, लेकिन हमने कभी शक्ल नहीं देखी. प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में विकास का काम करवा रहे हैं. शुक्रवार को जोधपुर के रामलीला मैदान में चल रहे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशील्प उत्सव का विधिवत उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम को अपना हिसाब देख लेना चाहिए. जो काम उन्होंने पांच साल में नहीं किए, वे हमने दो साल में करवा दिए हैं.
पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि वे बात अरावली की करते हैं, जबकि आपने तो भाटा, रेता तक नहीं छोड़ा. यहां तक कि नल की टोंटी तक खा गए. युवाओं के सपने खा गए. हम यह कहते हैं कि अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि अरावली की यह परिभाषा किसने दी थी, किसने पट्टे जारी किए थे. सीएए का विरोध किया, लेकिन हमने यहां के ही विस्थापितों को पट्टे दिए हैं. आप एसआईआर का विरोध करते हैं. हम एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे. वोट के लिए कुछ भी करो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा.
समारोह को उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी संबोधित किया. इस दौरान लघु उद्योग भारती के संगठन मत्री प्रकाशचंद्र, अध्यक्ष घनश्याम ओझा सहित भाजपा के विधायक व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयोजन स्थल पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के विधायक विकास कोष के माध्यम से 41 दिव्यांग स्कूटी वितरण किया, तथा 2 एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ कर जनसेवा में समर्पित भी किया. इसके बाद सीएम जयपुर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए.
X मास्टर बन रहे हैं आजकल : सीएम ने कहा- गहलोत साहब, यह मोदीजी का जमाना है. वो कहते हैं. न खाउंगा न खाने दूंगा और खाया है तो निकाल लेंगे. वो पेपर घुमाकर बात करते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास भी कई पेपर हैं. आज कल तो वो 'एक्स' मास्टर बन रहे हैं. वो दुविधा में हैं कि वो क्या करें. उनका जादू चल गया, लेकिन अब चलने वाला नहीं है. अब वो कह रहे हैं कि इधर जाउं या उधर जाउं, लेकिन जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा. हमारी सरकार संकल्प पत्र के साथ आई थी. उसके अनुरूप काम कर रही है, देश में भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने लगाई है.
कांसे के बर्तन में अमृत : मेले में सीएम ने कांसे के बर्तन देखे, जिसक जिक्र उन्होंने अपने भाषण में करते हुए कहा कि कांसे के बर्तन में भोजन अमृत हो जाता हैं, लेकिन हमारे घरों में अब स्टील हो गया है. हमें वापस इस ओर लौटना चाहिए. लघु उद्योग भारती हमारे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा छोटे से बड़े उद्योगों को हो रहा है.