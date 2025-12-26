ETV Bharat / state

Save Aravalli : सीएम भजनलाल बोले- गहलोत अपनी सरकार में भाटा, रेता और नल की टोंटी तक खा गए...

जोधपुर: सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राज में शक्ल देखकर कर काम होता था, लेकिन हमने कभी शक्ल नहीं देखी. प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में विकास का काम करवा रहे हैं. शुक्रवार को जोधपुर के रामलीला मैदान में चल रहे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशील्प उत्सव का विधिवत उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम को अपना हिसाब देख लेना चाहिए. जो काम उन्होंने पांच साल में नहीं किए, वे हमने दो साल में करवा दिए हैं.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि वे बात अरावली की करते हैं, जबकि आपने तो भाटा, रेता तक नहीं छोड़ा. यहां तक कि नल की टोंटी तक खा गए. युवाओं के सपने खा गए. हम यह कहते हैं कि अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि अरावली की यह परिभाषा किसने दी थी, किसने पट्टे जारी किए थे. सीएए का विरोध किया, लेकिन हमने यहां के ही विस्थापितों को पट्टे दिए हैं. आप एसआईआर का विरोध करते हैं. हम एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे. वोट के लिए कुछ भी करो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा.

भजनलाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

समारोह को उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी संबोधित किया. इस दौरान लघु उद्योग भारती के संगठन मत्री प्रकाशचंद्र, अध्यक्ष घनश्याम ओझा सहित भाजपा के विधायक व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयोजन स्थल पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के विधायक विकास कोष के माध्यम से 41 दिव्यांग स्कूटी वितरण किया, तथा 2 एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ कर जनसेवा में समर्पित भी किया. इसके बाद सीएम जयपुर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए.