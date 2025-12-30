ETV Bharat / state

अरावली मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पैदल यात्रा कर चित्तौड़ कलक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता, प्रवेश द्वार पर छोड़ा ज्ञापन

एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता निंबाहेड़ा से पैदल मार्च करते हुए रवाना हुए और करीब 35 किलोमीटर का सफर तय कर चित्तौड़गढ़ आए.

कलेक्ट्रेट के सामने ज्ञापन रखते एनएसयूआई कार्यकर्ता (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 6:09 PM IST

चित्तौड़गढ़: अरावली के मुद्दे पर शुरू हुए प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया. उन्होंने निंबाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ तक करीब 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की. जिला कलेक्टर के कार्यालय से बाहर आकर ज्ञापन लेने नहीं आने पर विवाद हुआ. बाद में कार्यकर्ता ज्ञापन को कलेक्ट्रेट परिसर के प्रवेश द्वार पर ही रखकर वापस लौट गए. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए.

यूथ कांग्रेस निंबाहेड़ा विधानसभा के अध्यक्ष जसवंत आंजना ने बताया कि अरावली के संरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदेश में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है. इसी क्रम में मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के निर्देश पर प्रदर्शन किया गया. निंबाहेड़ा स्थित पार्टी कार्यालय से एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए रवाना हुए और करीब 35 किलोमीटर का सफर तय किया. ओछड़ी टोल नाके से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अरावली के मुद्दे पर सरकार को घेरा.

कार्यकर्ता जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन वे उनसे मिलने या ज्ञापन लेने कार्यालय से बाहर नहीं आए. इस पर कार्यकर्ता नाराज हो गए और कलेक्ट्रेट पोर्च में धरना देकर बैठ गए. प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया, करण सिंह सांखला, निंबाहेड़ा के पार्षद रवि सोनी, चित्तौड़गढ़ यूथ कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चुंडावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे.

कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ता (ETV Bharat Chittorgarh)

ज्ञापन देने से इनकार और प्रतीकात्मक विरोध: आधे घंटे से अधिक समय तक धरना देने के बाद भी जब जिला कलेक्टर नहीं आए, तो कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे. यहां सभी ने घुटने टेककर प्रतीकात्मक विरोध जताया और ज्ञापन को प्रवेश द्वार पर ही सड़क के किनारे रख दिया. इसके बाद वे प्रणाम करके वापस लौट गए.

