Save Aravalli :अरावली में खनन ने खड़ा किया संकट, कभी निकलती थी 5 नदियां, अब एक ही बची

अरावली को बचाने की मुहिम प्रदेश सहित देशभर में चल रही है. इसी क्रम में जानिए अलवर और अरावली का रिश्ता...

अलवर और अरावली का रिश्ता
अलवर और अरावली का रिश्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 6:33 AM IST

5 Min Read
अलवर : अरावली पर्वतमाला को अलवर की जीवनदायिनी माना जाता है. अरावली की गोद में बसा अलवर जिला कभी नदियों, नालों और प्राकृतिक जलस्रोतों की धरती के रूप में जाना जाता था. अरावली से निकलने वाली रूपारेल, साहबी, सरस्वती सहित दर्जनों छोटी-बड़ी बरसाती नदियां और नाले न सिर्फ पेयजल, बल्कि खेती, पशुपालन और पर्यावरण संतुलन की रीढ़ हुआ करते थे, लेकिन अवैध खनन व वनों की कटाई के चलते अरावली का क्षरण हुआ. कभी जिले की लाइफ लाइन कही जाने वाली कई नदियां अब सूख चुकी हैं या केवल मानसून के दिनों में ही बहती दिखाई पड़ती हैं. इनमें कुछ नदियां तो पूरी तरह विलुप्त भी हो चुकी हैं.

पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि अरावली पर्वतमाला करीब साढ़े 300 साल गीगा वर्ष पुरानी मानी जाती है और सबसे पुरानी पर्वतमाला है, यानी हिमालय, गंगा और भारत वर्ष से भी पुरानी. सरस्वती नदी का उद्गम अरावली से माना जाता है. इसके साथ रूपारेल, साहबी नदी का भी उद्गम स्थल अरावली रहा है, लेकिन अरावली पर्वतमाला में खनन हुआ तो कुछ नदियों का डायवर्जन करना पड़ा, जिससे उनका पानी सूख गया. 1985 से 1995 तक अलवर में पानी का संकट हुआ तो अरावली संरक्षण के लिए जन आंदोलन हुआ, तब अरवरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जगह-जगह बांध व एनीकट बनाए गए.

अलवर और अरावली का रिश्ता... (ETV Bharat Alwar)

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का ही नतीजा है कि आज भी रूपारेल नदी के डायवर्जन स्थल 'नटनी का बारा' में करीब 2.5 लाख लीटर पानी चलता है. उन्होंने बताया कि अरावली केवल पहाड़ ही नहीं है, बल्कि पोल्डर्स का पहाड़ है. इन पर धोक के पेड़ हैं, जो बारिश के दिनों में पानी को एकत्र करते हैं और जब पानी की कमी होती है, तब जमीन में पानी को रीचार्ज करते हैं. इस भूजल की बदौलत ही अलवर जिले के लोग अपना जीवन गुजर बसर कर पाते हैं.

अलवर में अरावली से निकलती थी पांच नदियां : उन्होंने बताया कि जिस तरह हिमाचल और पंजाब में पांच नदियां निकलती थी, उसी तरह अलवर में भी अरावली से पांच नदियां निकलती थी. वर्तमान में इनमें से अरवरी नदी ही बची है, शेष विलुप्त हो चुकी हैं. इस नदी को यदि संरक्षित किया जाए तो ही ये बच पाएंगी. इन नदियों को बचाने के लिए अरावली को संरक्षित करना जरूरी है. वैसे भी अलवर जिले में साहबी, बनास, ढूंढ आदि नदियां सूख चुकी हैं. अलवर में केवल अरवरी यानी रूपारेल नदी ही बची है.

अलवर और अरावली
अलवर और अरावली (ETV Bharat GFX)

सरिस्का से अरावली का हुआ संरक्षण : वन्यजीव विशेषज्ञ एडवोकेट संजीव कारगवाल ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का ज्यादातर हिस्सा अरावली पर्वतमाला से घिरा है. प्रोटेक्टेड एरिया होने के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित अरावली पर्वतमाला हरियाली से आच्छादित रही है और यही अरावली के संरक्षण का बड़ा कारण है. अलवर जिले में रूपारेल यानी अरवरी नदी का उद्गम स्थल सरिस्का की अरावली पर्वतमाला रही है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में यहां भी अरावली के पहाड़ों को अवैध खनन का दंश झेलना पड़ा है. कुछ दशक पहले तक रूपारेल नदी साल भर बहती थी. इस कारण नदी के किनारे बसे गांवों में रूपारेल के चलते सिंचाई की समस्या नहीं रहती थी. वहीं, साहबी नदी भी अरावली से निकलकर अलवर होते हुए हरियाणा के गुरुग्राम तक बहती थी. इन नदियों के कारा कुएं, बावड़ियां और तालाब सालभर लबालब रहते थे.

अरावली इस वजह से भी महत्वपूर्ण
अरावली इस वजह से भी महत्वपूर्ण (ETV Bharat GFX)

अंधाधुंध खनन से अरावली पर आया संकट : तरूण भारत संघ के महामंत्री व वाटरमैन राजेन्द्र सिंह का कहना है कि अरावली क्षेत्र में हुए अंधाधुंध खनन ने प्राकृतिक जलप्रवाह को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. पहाड़ों की कटाई से जलग्रहण क्षेत्र नष्ट हुआ. अरावली में खनन के चलते बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के नियमों की पालना में भारत सरकार ने 1992 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की विभिन्न धाराओं के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना से अरावली में पर्यावरण विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाकर गैर कानूनी करार दिया था. इससे बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में चल रहे खनन को भी रोक दिया गया, लेकिन इस कानून को अरावली क्षेत्र में लागू नहीं किया गया.

अलवर में अरावली से निकलती थी पांच नदियां, अब सब सूख गई
अलवर में अरावली से निकलती थी पांच नदियां, अब सब सूख गई (ETV Bharat Alwar)

धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अरावली : अलवर जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला धार्मिक स्थल एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. कारण है कि ऐतिहासिक पांडुपोल मंदिर सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित अरावली पर्वतमाला पर स्थित है. इसके अलावा नीलकंठ शिव मंदिर, गर्बाजी, ऐतिहासिक भर्तृहरिधाम समेत अन्य धार्मिक स्थल अरावली पर्वतमाला पर स्थित है. ऐतिहासिक बाला किला, सिलीसेढ़ झील, अजबगढ़ भानगढ़ एवं अन्य प्राचीन किले पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित हैं.

