Aravalli Conservation : पर्यावरणविद जाजू बोले- अरावली की उपेक्षा बड़ी त्रासदी साबित होगी

भीलवाड़ा: इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एवं कल्चरल हेरिटेज भीलवाड़ा चैप्टर कन्वीनर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े हालिया निर्णय को प्रकृति के प्रति घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि अरावली की उपेक्षा केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि प्राकृतिक विनाश की सबसे बड़ी त्रासदी साबित होगी. उन्होंने चेताया कि इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को लाखों वर्षों तक भुगतने पड़ेंगे.

बाबूलाल जाजू ने कहा कि अरावली करोड़ों वर्षों में बनी प्राचीन भौगोलिक संरचना है, जो उत्तर भारत की ग्रीन वॉल के रूप में मरुस्थल, लू, धूल, आंधियों और प्रदूषण के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच रही है. इसकी पहाड़ियां, जंगल, वनस्पति, जल स्रोत, जीव-जंतु और पक्षी मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं. इस श्रृंखला के किसी भी हिस्से को कमजोर करना पूरी प्रकृति को असंतुलित करने जैसा है.

पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Bhilwara)

उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि यह निर्णय खनन लॉबी को सीधा लाभ पहुंचाने वाला है. जैसे ही छोटी पहाड़ियां और गैपिंग क्षेत्र संरक्षण से बाहर होंगे, वहां अंधाधुंध खनन शुरू होगा. इससे भूजल रिचार्ज समाप्त होने के साथ ही जल संकट गहराएगा और पूरे क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा. पर्यावरणविद जाजू ने कहा कि अरावली क्षेत्र जीव-जंतुओं एवं पक्षियों का प्राकृतिक आश्रय है. जंगलों और वनस्पति के नष्ट होने से जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी और अनेक प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी. साथ ही तापमान में असामान्य वृद्धि, लू, प्रदूषण और असंतुलित मौसम आम जनजीवन के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा.