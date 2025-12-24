SaveAravalli : अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं, यहां बसती है जयपुर की धार्मिक चेतना

#SaveAravalli : अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं, यहां बसती है जयपुर की धार्मिक चेतना
अरावली आजकल सुर्खियों में है, लेकिन राजस्थान के लिए अहम है. अरावली पर्वतमाला की गुफाएं और ऊंची चोटियां साधना और तपस्या की केंद्र रही हैं.
Published : December 24, 2025 at 8:07 PM IST
जयपुर: अरावली की पहाड़ियां केवल जयपुर की भौगोलिक पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि इन्हीं पहाड़ियों में शहर की आत्मा बसती है. ये वे पहाड़ियां हैं जिन्होंने सदियों से जयपुर को आस्था, साधना और संस्कृति का जीवंत केंद्र बनाए रखा है. जब सुबह की पहली किरण गलता घाटी की चट्टानों से टकराती हैं, जब गढ़ गणेश की पहाड़ी से आरती की ध्वनि उतरकर शहर में फैलती है, जब खोले के हनुमान में भक्तों की भीड़ 'जय बजरंग बली' का उद्घोष करती है, तब अरावली केवल पत्थरों का पहाड़ नहीं रहती, वो जीवित चेतना बन जाती है.
पहाड़ों में बसी साधना : जयपुर और इसके आसपास की अरावली पर्वतमाला की कंदराएं, गुफाएं और ऊंची चोटियां सदियों तक साधना और तपस्या के केंद्र रही हैं. यहां बने मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि संतों की तपोभूमियां रहे हैं, जहां एकांत, प्रकृति और आत्मचिंतन का संगम मिलता है. जयपुर की स्थापना से बहुत पहले से ही अरावली की इन पहाड़ियों में साधकों की साधना, ऋषियों का तप और लोक आस्थाओं की अविरल धारा बहती रही है. यही कारण है कि जयपुर को केवल 'पिंक सिटी' कहना इसके सांस्कृतिक विस्तार को सीमित कर देना होगा. वास्तव में ये शहर अरावली के आंचल में पनपी आध्यात्मिक परंपराओं का विस्तार है.
आध्यात्मिक धरोहर गलता तीर्थ : पूर्वी अरावली की गोद में बसा गलता तीर्थ, जिसे गालव आश्रम के नाम से जाना जाता है, जयपुर की सबसे पुरानी आध्यात्मिक धरोहर मानी जाती है. मान्यता है कि यहां पौराणिक काल में संत गालव ऋषि ने कठोर तपस्या की थी. पहाड़ियों से निकलती प्राकृतिक जलधाराएं, सूर्यकुंड, गालव कुंड और यहां बसे मंदिर इस स्थल को अद्वितीय बनाते हैं. ये केवल तीर्थ नहीं, बल्कि अरावली की आध्यात्मिक चेतना का मूल स्रोत है.
अरावली की चोटी पर सूर्य मंदिर : गलता घाटी की ऊंचाई पर स्थित सूर्य मंदिर आज भी सूर्योदय और सूर्यास्त के दुर्लभ दृश्य के लिए जाना जाता है. यहां से उगता सूर्य जैसे पूरी घाटी को ऊर्जा से भर देता है. ये स्थल प्राचीन सूर्योपासना परंपरा का प्रतीक है, जयपुर की बसावट से जुड़ा ये मंदिर आज भी सूर्य देव की पहली किरण से अभिभूत होता है.
जयपुर स्थापना से जुड़ा गढ़ गणेश : गढ़ गणेश मंदिर जयपुर की स्थापना से पहले की परंपरा का साक्षी है. ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां भगवान गणेश की मूर्ति बिना सूंड वाली है, जिसमें उन्हें एक विनायक स्वरूप (बाल गणेश) के रूप में दर्शाया गया है. आज भी शहर के पुराने बाशिंदे बिना भगवान गणेश के शीश नवाए अपना कोई काम शुरू नहीं करते.
साधना से उपजी आस्था के खोले के हनुमान : अरावली पहाड़ियों में विराजमान खोले के हनुमान जी का मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों के दृश्य के लिए जाना जाता है. मंदिर परिसर की वास्तुकला में राजस्थानी शैली की झलक मिलती है. निर्जन पहाड़ियों में की गई पंडित राधेलाल चौबे की हनुमान साधना आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था में बदल चुकी है. ये स्थान दिखाता है कि कैसे तपस्या जनआस्था का रूप लेती है.
किलों के भीतर छिपी आध्यात्मिकता : वहीं, जयपुर के किले केवल सैन्य स्थापत्य नहीं हैं, बल्कि उनमें आध्यात्मिक परंपराएं भी रची-बसी हैं. नाहरगढ़ पहाड़ी पर स्थित नाहर सिंह भोमिया मंदिर एकांत साधना स्थल रहा है. जयगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित काल भैरव मंदिर सैनिकों की आराधना से जुड़ा रहा है. आमेर में शिला माता और आमेर की गोद में अंबिकेश्वर महादेव प्राकृतिक धरोहर है. ये तमाम स्थल आज भी साधु-संतों की तपोभूमि माने जाते हैं.
संतों की तपोभूमि : जयपुर में अरावली क्षेत्र केवल मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि संत परंपराओं के लिए भी जाना जाता है. संत गालव ऋषि की तपस्थली गलता जी को जयपुर की आत्मा कहा जाता है. इनके अलावा बालानंद ब्रह्मचारी जैसे संतों ने यहां योग, भक्ति और वेदांत की परंपराओं को मजबूत किया. नाथ संप्रदाय के योगियों की धूणियां आज भी नाहरगढ़-जयगढ़-आमेर बेल्ट में देखी जा सकती हैं. इनके अलावा कृष्णदास पयोरी बाबा, जगजीवन बाबा, बाबा अमृतपुरी और नाहर सिंह बाबा जैसे संत आज भी ग्रामीण और शहरी स्मृति में जीवित हैं.
अवैध खनन और अतिक्रमण से संकट के बादल : आज विडंबना ये है कि अरावली की ये आध्यात्मिक पहाड़ियां गंभीर संकट के दौर से गुजर रही हैं. बीते वर्षों में अतिक्रमण, अवैध खनन और अनियंत्रित निर्माण ने पहाड़ियों की आत्मा को चोट पहुंचाई है. नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री बृज मोहन ने अरावली को जयपुर की जीवनरेखा बताते हुए कहा कि अरावली जयपुर की लाइफ है. यहां आज भी प्रदूषण रहित फॉरेस्ट मौजूद है. यही जंगल शहर को स्वच्छ हवा, संतुलित तापमान और जीवन देता है. बृज मोहन ने दिल्ली एनसीआर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ जारी रही तो जयपुर भी उसी राह पर चला जाएगा.
दिल्ली-एनसीआर में जैसे सारे पहाड़ तोड़ दिए गए, हरियाली खत्म कर दी गई. उसी का नतीजा है कि आज पूरा एनसीआर प्रदूषित हो चुका है. जयपुर में भी अरावली के साथ यही व्यवहार हुआ, तो दिल्ली जैसी स्थिति यहां बनने में देर नहीं लगेगी. उन्होंने नाहरगढ़ क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि अरावली की पहाड़ियों पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है. लोग बढ़ते-बढ़ते किले के पास तक पहुंच गए हैं. अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और खनन विभाग अभी नहीं जागा, तो इस पर्वत शृंखला को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा.
ये सिर्फ पत्थर नहीं, सजीव संस्कृति है : पर्यावरणविद् सूरज सोनी ने अरावली को केवल पहाड़ या पत्थर मानने की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ पहाड़ और पत्थर नहीं हैं, बल्कि एक सजीव संस्कृति का हिस्सा हैं. यहां की बायोडायवर्सिटी आज भी जीवित है, क्योंकि पहाड़ों की गोद में ही जीव-जंतुओं की शरणस्थली बनी हुई है. सूरज सोनी के अनुसार ढूंढाड़ क्षेत्र की पहाड़ियां धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं. ढूंढाड़ के ये पहाड़ केवल भूगोल नहीं हैं. ऋषि-मुनि, संत-महात्माओं ने यहां तप किया है. ये साधना और संस्कृति की धरती रही है. उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि वे नेताओं और नीति-निर्माताओं से तपोभूमि को बचाने के लिए नारेबाजी करने के बजाय सिर्फ इतना कर दें कि जो अवैध क्रशर चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए और माइनिंग रोकी जाए। यही सबसे बड़ा संरक्षण होगा.
रोज छीले जा रहे पहाड़ : जयपुर के पुराने बाशिंदे राजेंद्र गुप्ता अरावली के मौजूदा हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं. वे कहते हैं कि आज अरावली की आमागढ़ और आसपास की पहाड़ियों में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है. आगरा रोड पर दूर-दूर तक अवैध खनन देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि रोजाना पहाड़ों को छीला जा रहा है. हर दिन इन पहाड़ियों को काटा जा रहा है. इसकी वजह से जयपुर के चारों तरफ बसी अरावली के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं. राजेंद्र गुप्ता मानते हैं कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां अरावली को केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी.
केंद्र और राज्य दोनों का फोकस : इन तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा का कहना है कि अरावली को लेकर सरकार गंभीर है. अरावली अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्वत शृंखला है, जो तीन राज्यों को कवर करती है. ये पर्यावरण और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है. पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक और उचित कार्य होंगे, वे सरकार की ओर से किए जाएंगे.
पवित्र पहाड़ियों में बसी है 'आत्मा' : बहरहाल, आज सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद, स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि हर वर्ग की बातों से साफ है कि ये लड़ाई केवल पहाड़ बचाने की नहीं, बल्कि जयपुर की सांस, संस्कृति और भविष्य को सुरक्षित रखने की है. इन पहाड़ियों में जो घंटियों की गूंज है, जो साधकों की साधना है, जो लोक आस्था की धड़कन है वही जयपुर की असली पहचान है. अब वक्त है कि विकास के साथ प्राचीन पहाड़ियों को संरक्षण मिले, ताकि जयपुर की आत्मा सदियों तक जीवित रहे.