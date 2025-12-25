ETV Bharat / state

#Save Aravalli : जूली ने पूछा- केंद्रीय मंत्री बताएं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अरावली को ही दांव पर लगा दिया?

टीकाराम जूली ने भूपेंद्र यादव पर साथा निशा. पूछा- केंद्र सरकार के निर्णय से ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का आगामी दिनों में क्या होगा ?

Congress Protest in Alwar
अरावली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 6:56 PM IST

4 Min Read
अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर सांसद एवं केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसी कौनसी मजबूरी थी, जिसके चलते उन्हें अरावली पर्वतमाला को ही दांव पर लगाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्णय से अरावली पर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव व करणीमाता मंदिर का क्या होगा. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा.

अलवर में आगामी 27 दिसम्बर को बड़ा जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा, राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह, राष्टीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा समेत अन्य प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है. नेता प्रतिपक्ष जूली गुरुवार को अलवर में अरावली पहाड़ी की तलहटी में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

टीकाराम जूली ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें अरावली में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं होगी, यह जनता को भ्रम में डालने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है. उन्होंने कहा कि सवाल तो उन पहाड़ियों में खनन को लेकर है, जिन्हें अरावली पर्वतमाला से बाहर कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि केवल एक प्रतिशत पहाड़ी ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से उंची हैं. नेता प्रतिपक्ष जूली ने आशंका जताई कि केन्द्र का प्रयास अरावली की 90 प्रतिशत पहाड़ियों पर खनन के लिए खोलने का है. इससे आने वाले समय में जनता का जीना दुश्वार हो जाएगा. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरियां है कि उन्हें अरावली का सौदा करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र की भाजपा सरकार अरावली को अपने उद्योगपति मित्रों को देकर खनन कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री यादव कह रहे हैं कि अरावली में किसी प्रकार का खनन नहीं होने देंगे, इसका आधार क्या है.

मुख्यमंत्री ने चार दिन में अरावली को बचाने के लिए क्या किया ? : नेता प्रतिपक्ष जूली ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि पिछले चार दिनों में उन्होंने अरावली को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं. उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री पहली बार बिना पर्ची के बोल गए, अब उनकी मुसीबत आ गई. अरावली के मुददे पर खुद मुख्यमंत्री बोल नहीं पा रहे, इसलिए कभी अरुण चतुर्वेदी तो कभी राजेन्द्र राठौड़ को आगे कर देते हैं.

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा भाजपा का नहीं है. कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर राजस्थान व केन्द्र सरकार का स्टैंड जानना चाहती है. अलवर के दोनों मंत्रियों का इस मामले में क्या स्टैंड है. उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अरावली की परिभाषा ही बदल जाएगी तो इन पहाड़ों की रक्षा कौन करेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जब केन्द्रीय मंत्री यादव अलवर जिले में 50 खनन लीज के लिए सरिस्का के सीटीएच को बदलवा सकते हैं तो अरावली को खुदवाने के लिए कुछ भी करा सकते हैं. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को लेकर कहा कि वे अलवर से चुनाव जीतकर गए हैं तो जवाब दें कि अरावली की रक्षा करेंगे.

व्यावसायिक से ज्यादा व्यावहारिक होने की जरूरत : नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजस्थान की प्राकृतिक संपदा को खत्म करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर में सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य खनिज संपदा है. भाजपा के लोग अपने उद्योपति मित्रों को ये सोने, चांदी व यूरेनियम के भंडार देना चाहती है. उन्होंने कहा कि केन्द्र का वन एवं पर्यावरण विभाग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए और अरावली की परिभाषा को बदलवाए या फिर अरावली को बचाने के लिए संसद में नया बिल लेकर आए. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार को मनरेगा का नाम बदलने का बिल लाने का समय है, लेकिन अरावली को बचाने के लिए समय नहीं है.

