ETV Bharat / state

गहलोत का आरोप- जून माह में सरिस्का के प्रोटेक्टेड एरिया को बदलकर 50 खानें शुरू करना चाहते थे भूपेंद्र यादव

सीईसी को कमजोर किया : गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 2002 में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को एक सुनियोजित साजिश के तहत कमजोर कर उसे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कर दिया है. 2002 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित यह 'तदर्थ' कमेटी अब सरकार के नोटिफिकेशन से 'स्थायी' सरकारी कमेटी बन गई है. पहले CEC के सदस्य सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नियुक्त होते थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद सदस्यों को चुनने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, जिससे CEC केन्द्र सरकार के इशारे पर काम करने लगी.

गहलोत ने सोमवार शाम केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के उस दावे को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरावली के केवल 0.19% हिस्से पर ही माइनिंग हो सकती है. गहलोत ने सोमवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा जनता को आंकड़ों में उलझाकर बरगलाने का प्रयास कर रही है. अरावली की '100 मीटर' वाली नई परिभाषा को अकेले नहीं, बल्कि दो अन्य बड़े फैसलों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, जो यह साबित करते हैं कि यह पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि संस्थाओं पर कब्जा कर अरावली को खनन माफिया को देने की तैयारी है.

जयपुर: 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला के दायरे से बाहर करने के फैसले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है. कांग्रेस और भाजपा के प्रमुख नेता इस मामले को लेकर आमने सामने हैं. आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर हमलावर हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही CEC है, जिसकी निष्पक्ष रिपोर्ट के आधार पर 5 सितंबर 2011 को कर्नाटक की भाजपा सरकार के ताकतवर मंत्री जनार्दन रेड्डी को CBI ने अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया था. ठीक 12 साल बाद, 5 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर पर्यावरण की रक्षा करने वाली उस 'सजग प्रहरी का गला घोंट दिया और उसे अपनी 'कठपुतली' बना लिया. आज CEC का काम केवल सरकारी फैसलों पर मुहर लगाना रह गया है. गहलोत ने सवाल उठाया कि क्या सरकार को डर था कि अगर CEC स्वतंत्र रही, तो अरावली और सरिस्का जैसे संरक्षित क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं मिलेगी?

पढ़ें : Aravalli Hills : मंत्री रावत बोले- डोटासरा हैं झूठ का ढोल, उन्हें छपने की आदत

सरिस्का क्षेत्र में बदलाव कर खाने शुरू करना चाहते थे यादव : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- राजस्थान सरकार ने सरिस्का के लिए 881 वर्ग किमी इलाके को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) घोषित किया, जिससे इस एरिया के 1 किलोमीटर में खनन प्रतिबंधित है. इसी वर्ष 2025 में राजस्थान की भाजपा सरकार ने सरिस्का के CTH की बाउंड्री बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया था. तर्क दिया गया कि 'जमीन की अदला-बदली' होगी, लेकिन असल मकसद इस बदलाव से उन 50 से अधिक मार्बल और डोलोमाइट खदानों को जीवनदान मिलता जो CTH से 1 किमी की दूरी के कारण बंद हो गई थीं. सीमा पीछे हटने से ये खदानें प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर आ जाती.

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया किइस फैसले को करने के लिए राजस्थान व केन्द्र सरकार की हड़बड़ी में नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड की मीटिंग जो 11 जून 2025 को होनी थी, उसे जानबूझकर 26 जून तक टाला गया, ताकि राजस्थान सरकार को प्रस्ताव तैयार करने का समय मिल सके. इसके बाद फाइलों को 'रॉकेट की रफ्तार' से दौड़ाया गया. 24 जून 2025 को राजस्थान स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया. 25 जून 2025 को (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी) ने मंजूरी दी. 26 जून 2025 कोकेंद्रीय कमेटी ने मुहर लगा दी. गहलोत ने याद दिलाया कि 6 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी थी.