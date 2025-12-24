ETV Bharat / state

Save Aravalli: 'ग्रीनमैन' ने राष्ट्रपति को खून से लिखा पत्र, कहा- ये खून नहीं, अरावली के आंसू हैं

बाड़मेर के नरपत सिंह 26 दिसंबर को सिवाणा (बालोतरा) से 'अरावली बचाओ जन-जागरूकता बाइक यात्रा' शुरू करेंगे.

Save Aravalli
कलेक्टर को पत्र सौंपते ग्रीन मैन (ETV Bharat Barmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 24, 2025

बाड़मेर: अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए चल रहे अभियान से जुड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित और 'ग्रीनमैन' के नाम से प्रसिद्ध बाड़मेर निवासी नरपत सिंह राजपुरोहित ने अरावली के संरक्षण की मांग को लेकर अपने खून से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तैयार किया है. उन्होंने इस ज्ञापन को अपने खून से लिखा है. यह ज्ञापन बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को सौंपा.

नरपत सिंह ने अरावली को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवनरेखा है और वन्यजीवों के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार भी है. उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक कागजी विरोध नहीं, बल्कि अरावली को बचाने की राष्ट्रपति से एक पुकार है. यह खून नहीं, अरावली के आंसू हैं.

उनका मानना था कि यदि अरावली सुरक्षित रहेगी, तभी पानी, खेती और जीवन सुरक्षित रहेगा. उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अरावली के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया. इस आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नरपत सिंह 26 दिसंबर को सिवाणा (बालोतरा) से 'अरावली बचाओ जन-जागरूकता बाइक यात्रा' शुरू करेंगे. इस यात्रा के दौरान एक लाख लोगों के हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे अरावली को बचाने के इस संघर्ष में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

