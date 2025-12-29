Save Aravalli : पर्यावरणविद बोले- थार मरुस्थल के मार्ग में अरावली सीना तानकर खड़ी है
ढाई दशक में हरी भरी नजर आने वाली अरावली की पहाड़ियों का सीना छलनी हो गया. अरावली पर संकट मानव जीवन के लिए भी खतरनाक...
Published : December 29, 2025 at 8:10 PM IST
उमेश सैनी (जयपुर): राजस्थान में अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है. जयपुर की बात की जाए तो करीब ढाई दशक पहले अरावली की पहाड़ियों पर घनी हरियाली नजर आती थी, लेकिन खनन होने से धीरे-धीरे अरावली की पहाड़ियों पर संकट खड़ा हो गया. अरावली पर संकट आने से मानव जीवन पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा. पर्यावरणविद सूरज सोनी का कहना है कि अरावली नहीं रहेगी तो जल संकट भी खड़ा हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह ही यहां के लोगों का भी जीना दूभर हो जाएगा. मानव के लिए अरावली के रूप में अंतिम प्राकृतिक फेफड़ा बचा हुआ है. अरावली की पहाड़ियां नहीं बचेंगी, तो मानव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा. पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल के मार्ग में अरावली सीना तानकर खड़ी है.
पर्यावरणविद सूरज सोनी ने बताया कि कभी इन पहाड़ियों पर नदियों का प्रवाह नियमित होता रहता था. हजारों-लाखों की तादाद में बेजुबान वन्यजीव और पक्षियों का आश्रय स्थल माना जाता था. जयपुर के कालवाड़ से लेकर जयरामपुरा, चतरपुरा, बेनाड, नींदड़, गुणावता, अचरोल और कूकस की पहाड़ियों पर घनी हरियाली हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे धरती माता के साथ पहाड़ों का सीना छलनी कर दिया गया.
पहाड़ों पर खनन शुरू कर दिया गया. नियमित रूप से खनन बंद होने के बाद भी अवैध खनन की गतिविधियां ज्यादा बढ़ गईं. इसका नतीजा यह हुआ कि पहाड़ों पर रहने वाली बायोडायवर्सिटी का हिस्सा बेजुबान वन्यजीव और पक्षियों पर खतरा उत्पन्न हो गया. इसके साथ ही जिन नदियों से बांध लबालब हुआ करते थे, उन नदियों के प्रवाह बंद हो गए. दुष्प्रभाव से नदिया अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर पहुंच गईं हैं.
सबने ठान लिया तो प्रकृति बचेगी : सूरज सोनी ने बताया कि सरकार अपने स्तर पर अरावली को बचाने का प्रयास कर रही है. सरकार की तरफ से अरावली बचाओ और पेड़ लगाओ अभियान चलते हैं. राजस्थान सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अरावली पर कोई खनन नहीं होने दिया जाएगा. इसमें आमजन की सहभागिता भी जरूरी है. पेड़ लगाने, पहाड़ और नदियों को बचाने के काम करने में समाज को आगे आने की जरूरत है. युवाओं को यह तय करना चाहिए कि हमें प्रकृति को बचाना है. सबने ठान लिया तो प्रकृति बचेगी, वरना प्रकृति संकट के कगार पर पहुंच जाएगी.
पर्वत मित्र बनकर अरावली को बचाने का प्रयास : सूरज सोनी ने बताया कि लगातार हम प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं. जयपुर में हमारे 2000 पक्षी और वन्यजीव मित्र कम कर रहे हैं. नियमित रूप से प्रकृति पूजन का भी काम करते हैं. अभी अरावली पूजन भी कर रहे हैं. जिन जगहों पर खनन हुआ है, वहां आसपास के ग्रामीणों से बातचीत करके जागरूक कर रहे हैं. अरावली पहाड़ों के आसपास पर्वत मित्र बनकर अरावली को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. लोगों को पेड़ बचाने और प्रकृति बचाने का संकल्प दिलवाते. लोगों को पेड़ पौधे, पहाड़ और प्रकृति का महत्व बताया जा रहा है. यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी. लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इससे पहाड़, अरावली और प्रकृति बचेगी.
कई जगह पर अवैध खनन से पहाड़िया खत्म हो गईं : जयपुरवासियों का कहना है कि जयपुर में कई जगह पर खनन होने से पहाड़ों का अस्तित्व खत्म हो रहा है. दिल्ली रोड पर आसपास के गांव में कई जगह पर अवैध खनन से पहाड़ियां खत्म हो गईं हैं. कई पहाड़ों पर प्राचीन मंदिर बने हुए हैं. अवैध खनन से पेड़-पौधे और हरियाली खत्म हो रही हैं. मंदिर भी संकट में आ रहे हैं. अरावली को बचाना बहुत जरूरी है. सरकार को भी अरावली को बचाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए.