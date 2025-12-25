इकबाल सक्का ने बनाई विश्व की सबसे छोटी अरावली पर्वतमाला, की संरक्षण की अपील
अरावली बचाओ मुहिम में उदयपुर के सूक्ष्म कलाकार इकबाल सक्का भी आगे आए हैं.
Published : December 25, 2025 at 12:15 PM IST
उदयपुर : विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में शुमार अरावली के संरक्षण को लेकर उदयपुर के स्वर्णकार शिल्पी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉ. इकबाल सक्का ने एक बार फिर अनूठी पहल की है. उन्होंने चांदी से विश्व की सबसे छोटी अरावली पर्वतमाला का सूक्ष्म मॉडल तैयार कर केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार से अरावली को बचाने की अपील की है.
डॉ. इकबाल सक्का ने बताया कि उनकी निर्मित इस सूक्ष्म अरावली मॉडल में मात्र 3 मिलीमीटर आकार की हरी-भरी पहाड़ियों के साथ रेतीले क्षेत्र को भी दर्शाया गया है. इतनी बारीक कलाकृति को सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं है. इसे देखने के लिए विशेष लेंस की आवश्यकता होती है. इस अनोखी अरावली माला को तैयार करने में उन्हें लगभग 24 घंटे का समय लगा. उनका उद्देश्य इस कलाकृति के माध्यम से लोगों और नीति-निर्माताओं का ध्यान, अरावली के लगातार हो रहे क्षरण की ओर आकर्षित करना है.
पढे़ं. Aravalli Hills : अरावली की रक्षा को लेकर केंद्र के सख्त निर्देश, खनन पर पूर्ण रोक, गहलोत ने उठाए सवाल
डॉ. सक्का का कहना है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जीवन रेखा के समान है. यह वर्षा जल के संरक्षण, भूजल रिचार्ज, पर्यावरण संतुलन और जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वर्तमान समय में खनन, अतिक्रमण और विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध दोहन से अरावली का अस्तित्व गंभीर संकट में है. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे.
पढे़ं.#SaveAravalli : अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं, यहां बसती है जयपुर की धार्मिक चेतना
उन्होंने अपने इस नवीन प्रयास के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार और न्यायपालिका से निवेदन किया है कि अरावली से जुड़े अदालती निर्णयों और नीतियों पर पुनः गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके. उनका मानना है कि कला समाज को जागरूक करने का सबसे सशक्त माध्यम है. यदि उनकी यह छोटी-सी अरावली माला सरकार और समाज को संरक्षण के लिए प्रेरित कर सके तो यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.
पढे़ं.Save Aravalli : रेगिस्तान के आगे 'ढाल' बनकर खड़ी है अरावली, ये पर्वत नहीं जीवन का आधार है
इससे पहले भी कर चुके हैं अनूठे प्रयास : डॉ. इकबाल सक्का इससे पहले भी कला के माध्यम से सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं. वे अब तक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने सूक्ष्म कलाकृतियों के जरिए भगवान की मूर्तियां, ऐतिहासिक धरोहरों के मॉडल, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रतीक और सामाजिक संदेश देने वाली रचनाएं तैयार की हैं. क्रिसमस, दीपावली और अन्य पर्वों पर बनाई गई उनकी माइक्रो आर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है.