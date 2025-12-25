ETV Bharat / state

इकबाल सक्का ने बनाई विश्व की सबसे छोटी अरावली पर्वतमाला, की संरक्षण की अपील

उदयपुर : विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में शुमार अरावली के संरक्षण को लेकर उदयपुर के स्वर्णकार शिल्पी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉ. इकबाल सक्का ने एक बार फिर अनूठी पहल की है. उन्होंने चांदी से विश्व की सबसे छोटी अरावली पर्वतमाला का सूक्ष्म मॉडल तैयार कर केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार से अरावली को बचाने की अपील की है.

डॉ. इकबाल सक्का ने बताया कि उनकी निर्मित इस सूक्ष्म अरावली मॉडल में मात्र 3 मिलीमीटर आकार की हरी-भरी पहाड़ियों के साथ रेतीले क्षेत्र को भी दर्शाया गया है. इतनी बारीक कलाकृति को सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं है. इसे देखने के लिए विशेष लेंस की आवश्यकता होती है. इस अनोखी अरावली माला को तैयार करने में उन्हें लगभग 24 घंटे का समय लगा. उनका उद्देश्य इस कलाकृति के माध्यम से लोगों और नीति-निर्माताओं का ध्यान, अरावली के लगातार हो रहे क्षरण की ओर आकर्षित करना है.

डॉ. सक्का का कहना है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जीवन रेखा के समान है. यह वर्षा जल के संरक्षण, भूजल रिचार्ज, पर्यावरण संतुलन और जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वर्तमान समय में खनन, अतिक्रमण और विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध दोहन से अरावली का अस्तित्व गंभीर संकट में है. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे.