#SaveAravalli : जोधपुर में NSUI ने किया प्रदर्शन, चित्तौड़गढ़ में भी गूंजा- अरावली बचाओ

एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन : अरावली पर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रर्दशन किया. साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. पुलिस को इन्हें रोकने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. कार्यकर्ता पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए. बड़ी संख्या में पुलिस लगाकर उनको रोका गया. बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नएम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामनिवास बुधनगर ने बताया कि जो नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के दस्तावेजों के आधार पर गढ़ी है, अगर वह लागू हुई तो राजस्थान की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी. अरावली ने मरुस्थल को रोक रखा है. अगर यह नहीं रही तो मरुस्थल दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा. इतना ही नहीं राजस्थान में जलसंकट भी होगा. नदियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा. बारिश की कमी हो जाएगी. कृषि प्रभावित होगी. मरुस्थल का आज जो स्थिरीकरण है, यह सिलसिला खत्म हो जाएगा. अरावली से ही राजस्थान के कई इलाकों में भूजलस्तर बढ़ा है. अगर अरावली नहीं रहेगी तो यह भी खत्म होगा. लोगों को इससे जोड़ने के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी इसमें बढ़े.

जोधपुर : सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली पर्वतमाला में 100 मीटर से कम की पहाड़ी को अरावली का हिस्सा नहींं माने जाने के आदेश से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत शृंखला के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को जोधपुर में विरोध प्रदर्शन हुए. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया. साथ ही कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया.

विश्नेाई समाज भी सक्रिय : रामनिवास बुध नगर ने बताया कि 2 फरवरी से बीकानेर में विश्नोई आंदोलन करने जा रहा हैं. इसके तहत बीकानेर में दो फरवरी से अनिश्चतकालीन पड़ाव शुरू हो रहा है, जिसमें अरावली संरक्षण के साथ साथ खेजड़ी के संरक्षण के लिए कठोर कानून की मांग की जाएगी. इससे पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा. इस पड़ाव में विश्नोई समाज के साथ ही अन्य पर्यावरण प्रेमियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे हर वर्ग की भागीदारी हो सके.

एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी ने बताया कि अरावली बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं. मोदी सरकार ने जो रिकमंडेशन सुप्रीम कोर्ट को दी है वह गलत है. सरकार खनन माफियाओं को अरावली बेचना चाहती है. सोलंकी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय वन मंत्री खनन माफियाओं से मिले हुए हैं, जो अरावली को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर आंदालनरत रहेंगे.

चित्तौड़गढ़ में भी प्रदर्शन : सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना देकर प्रदर्शन किया. उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदलने और अरावली पर्वत शृंखला को बचाने के लिए ज्ञापन दिया. इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने केंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 40% मजदूरी नरेगा में वहन कर पाए. इस योजना को बंद करने का षड्यंत्र भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है. इसके लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस योजना को इसी स्थिति में जारी रखा जाए.

जोधपुर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया (ETV Bharat Jodhpur)

सरकार को इस पर पैरवी करनी चाहिए : उन्होंने कहा कि अरावली पहाड़ को बचाने को लेकर भी ज्ञापन दिया है. अरावली से देश का बच्चा-बच्चा जुड़ा हुआ है. पर्यावरण के लिए इतनी बारीकी से देखा जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का कोई आदेश दिया है तो सरकार को इस पर पैरवी करनी चाहिए. इस आदेश को वापस लेना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके.

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने कहा कि अरावली कोई पहाड़ी नहीं है, जीवनदायनी है. अरावली नहीं होगी तो हमारे पास पानी नहीं होगा, खेती नहीं होगी. खेती नहीं होगी तो हमारा भविष्य क्या होगा? अरावली को बचाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और धरना दिया है. विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, उसका विरोध करने आए हैं. विकास का मतलब यह नहीं कि आप जंगल काटे, पहाड़ तोड़े या हमारा हवा व पानी छीनें.