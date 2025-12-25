ETV Bharat / state

Save Aravalli : अरावली की लड़ाई अब सड़कों पर आई, एनएसयूआई का पैदल मार्च कल, पायलट होंगे शामिल

एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ मार्च का आयोजन किया जा रहा है. जो राजधानी जयपुर के जालूपुरा थाने से सुबह 10 बजे शुरू होगा और गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएगा. इस पैदल मार्च में राजस्थान एनएसयूआई के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओ के साथ ही सचिन पायलट भी शामिल होंगे. जाखड़ ने प्रदेश के तमाम प्रकृति प्रेमियों से भी अरावली को बचाने के लिए चल रही इस मुहिम का हिस्सा बनने का निवेदन किया है. उन्होंने कहा कि अरावली एक पहाड़ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और धरोहर है, जिसे बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस मुहिम में शामिल हों.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर प्रदेश के 19 जिलों में जिला, ब्लॉक और प्रदेश लेवल पर धरने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के अग्रिम संगठन भी इस लड़ाई में कूद गए हैं. इसकी शुरुआत शुक्रवार से एनएसयूआई ने कर दी है. राजस्थान एनएसयूआई अरावली बचाओ जीवन बचाओ मुहिम को लेकर शुक्रवार को एक पैदल मार्च का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी शामिल होंगे.

पार्टी नेताओं का कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का का नाम बदलने और नेशनल हेराल्ड जैसे मुद्दों पर पार्टी ने जरूर धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन पार्टी को इन दोनों मुद्दों पर जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है. लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आम जनता में भी नाराजगी है. सामाजिक और अन्य संगठन इसको लेकर खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे में पार्टी का पूरा फोकस अब अरावली पर्वत श्रृंखला पर है. वैसे भी अरावली का 90 फ़ीसदी हिस्सा अकेले राजस्थान से होकर गुजरता है.

जयपुर : कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर काम कर रही है. SIR को लेकर पिछले कई महीनो से गांव, ब्लॉक और प्रदेश लेवल पर आंदोलन में उतरकर थक हार चुकी कांग्रेस को अब अरावली पर्वत श्रृंखला मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है. कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र और भाजपा की सरकार पर हमलावर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित पार्टी के तमाम नेता लगातार इस मामले को लेकर केंद्र और भाजपा की सरकार को घेर रहे हैं. अरावली पर्वतमाला पर्यावरण के लिहाज से दिल्ली, हरियाणा राजस्थान के लिए संजीवनी के समान है.

राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे फायदे का सौदा : इधर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि मनरेगा से कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा. क्योंकि इसमें योजना का नाम बदलने और केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 फ़ीसदी की हिस्सेदारी का ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों और अन्य कार्मिकों को भी इस मुद्दे को समझाने में 1 साल का वक्त लगेगा तब तक इस मुद्दे को कांग्रेस भी लंबे समय तक नहीं उठा पाएगी. लेकिन अरावली सबसे ज्वलंत मुद्दा है और सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है. जनता की भावनाएं अरावली से जुड़ी हुई है, खासकर 19 जिलों में जनता का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है. अगर कांग्रेस पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाए. न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में भी अरावली के जरिए कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार फिर से पा सकती है लेकिन इसके लिए कांग्रेस को लगातार सड़कों पर उतरना होगा.

वहीं भाजपा के लिए यह मुद्दा गलफांस बन चुका है और पार्टी पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है. भाजपा के केंद्रीय नेता भी इस पर ज्यादा जवाब देने से बच रहे हैं. यही वजह है कि भूपेंद्र यादव के अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता कांग्रेस नेताओं के सवालों का काउंटर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कहीं न कहीं यह बड़ा मुद्दा जान बूझकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया गया है.

कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि नेशनल हेराल्ड और मनरेगा जैसे मुद्दों पर अपनी एनर्जी खपाने की बजाय जनहित से जुड़े अरावली के मुद्दे पर ही फोकस किया जाए. इसलिए राजस्थान कांग्रेस के साथ-साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी इस मुद्दे पर अपनी दिलचस्पी दिखा रही है. पार्टी के कई बड़े केंद्रीय नेताओं ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया हुआ है. अरावली मुद्दे ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है.

इसे भी पढ़ें: अरावली विवाद : भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले- हम कांग्रेस के पाप धो रहे हैं...

ऐसे में पार्टी नेताओं को पूरी उम्मीद है कि अगर अरावली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाए तो इसमें पार्टी को आम जनता और सामाजिक संगठनों के साथ-साथ पर्यावरणविदों और अन्य लोगों का भी समर्थन मिल सकता है. अब कांग्रेस राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अरावली बचाओ आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है जिसे लेकर पार्टी में उच्च स्तर पर रोडमैप भी तैयार हो रहा है. राजनीतिक विश्लेषक भी अरावली मुद्दे को कांग्रेस के लिए एक फायदे का सौदा मान रहे हैं. वहीं पार्टी नेताओं की नजर अरावली के जरिए कांग्रेस को फिर से राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में नई उम्मीद नजर आने लगी है.

गहलोत ने घर-घर पहुंचाया अरावली मुद्दे को : सबसे दिलचस्प तो यह है कि अरावली का मुद्दा सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमले बोले. गहलोत इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं तो वहीं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीपी बदलकर भी 'सेव अरावली कैंपेन' शुरू किया उनको देखते हुए पार्टी के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता भी इस मुहिम से जुड़े. यही नहीं कई सामाजिक संगठनों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के इस मुहिम को अपना समर्थन दिया.

डोटासरा- जूली भी लगातार कर रहे सरकार पर हमला : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अरावली मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर जिले से आते हैं और वहीं से केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव सांसद हैं तो वहीं अलवर से विधायक संजय शर्मा राजस्थान सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं. ऐसे में टीकाराम जूली के निशाने पर भूपेंद्र यादव को संजय शर्मा दोनों हैं. जूली और डोटासरा ने इस मुद्दे को धार्मिक एंगल भी देते हुए कहा कि अलवर, सीकर, जयपुर सहित कई जिलों में ही कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अरावली के गोद में हैं.

इसे भी पढ़ें: #SaveAravalli : अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं, यहां बसती है जयपुर की धार्मिक चेतना

भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यात्रा निकालने की तैयारी : इधर अरावली मुद्दे पर अब राजस्थान कांग्रेस की नहीं बल्कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे अपने लिए एक मुफीद मुद्दा मानकर चल रही है. यही वजह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है और पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अरावली बचाओ यात्रा का रोडमैप तैयार कर रही है. पार्टी नेताओं की माने तो यह यात्रा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाएगी. कांग्रेस गलियारों में चर्चा है कि 15 जनवरी के बाद गुजरात के पालनपुर से यह यात्रा शुरू हो सकती है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता अरावली बचाओ पदयात्रा करते हुए नजर आ सकते हैं. चर्चा है कि 27 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यात्रा के रोडमैप पर मुहर लग सकती है. गुजरात से यात्रा शुरू करने की एक वजह यह भी है कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं , ऐसे में अरावली के जरिए पार्टी यहां अपना खोया हुआ जनाधार फिर से पाने का प्रयास करेगी.

इसे भी पढ़ें: Save Aravalli: गहलोत बोले- सरकार साफ करे, अरावली को बचाना चाहती है या बेचना

राजस्थान के इन 19 जिलों में है अरावली पर्वत श्रृंखला : राजस्थान के जिन 19 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला है उनमें अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, दौसा,टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़,उदयपुर ब्यावर, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर,बांसवाड़ा,सवाई माधोपुर और पाली है. इन 19 जिलों में ब्लॉक और वार्ड लेवल पर भी कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन करने की बात कही है. इधर अरावली मुद्दे के जरिए राजस्थान कांग्रेस को आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में फायदे की उम्मीद नजर आ रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि खासकर 19 जिले में इस मुद्दे को लेकर जनता में नाराजगी है और जनता कांग्रेस के पाले में जा सकती है.

भाजपा को इससे नुकसान होगा : सिविल सोसाइटी से जुड़ी निशा सिद्धू का कहना है कि अरावली का मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ है न केवल इंसान बल्कि अरावली में लाखों पशु पक्षी रहते हैं. जब अरावली नहीं रहेगी तो वन्यजीव भी नष्ट हो जाएंगे इसलिए जनता इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ है और जिस तरह से राजस्थान में आम जनता आंदोलन कर रही है, जाहिर सी बात है कि यह सब भाजपा के खिलाफ जा सकता है. केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है लेकिन यह सरकार खनन को लेकर कितनी ही सफाई दे लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में अगर खनन होगा तो उससे पर्यावरण का कितना नुकसान होगा यह सब को पता है, इसलिए जनता मुखर होकर इसका विरोध कर रही है.