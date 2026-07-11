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देशनोक से 'सवर्ण न्याय यात्रा' रवाना: यूजीसी रोलबैक की मांग...600 किमी की यात्रा का पड़ाव जयपुर, 'वोट से करेंगे चोट' की गूंज

देशनोक करणी माता मंदिर में पूजा एवं सभा. श्री राजपूत करणी सेना और हिंदू महासभा के तत्वावधान में 600 किमी की पदयात्रा पर रवाना आंदोलनकारी.

Office-bearers of the Shri Rajput Karni Sena and the Rashtriya Hindu Mahasabha demonstrated unity.
श्री राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने दिखाई एकजुटता (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 7:08 PM IST

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बीकानेर: जिले की ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी देशनोक शनिवार को बड़े सामाजिक आंदोलन की साक्षी बनी. श्री राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू महासभा के संयुक्त तत्वावधान में यूजीसी गाइडलाइन पूरी तरह वापस लेने की मांग लेकर 'सवर्ण न्याय यात्रा' शुरू हुई. मां करणी के दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद देशनोक से जयपुर तक करीब 600 किमी लंबी पदयात्रा का आगाज हुआ. आंदोलनकारियों ने इसे युवाओं के भविष्य और सवर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई बताया एवं सरकार से यूजीसी रोलबैक की मांग की. यात्रा का नेतृत्व श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक कर रहे हैं.

श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बताया कि पदयात्रा से पहले देशनोक में सभा हुई. इसमें राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे कार्यकर्ताओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. मां करणी के मंदिर में धोक लगाने के बाद शंखनाद के साथ यात्रा रवाना की गई. भगवा ध्वज, बैनर और नारों के बीच जैसे ही पदयात्रा आगे बढ़ी, पूरा देशनोक आंदोलन के रंग में रंगा नजर आया. यात्रा का पहला पड़ाव पलाना रखा है. रविवार सुबह पदयात्रा बीकानेर पहुंचेगी, जहां जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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देशभर से पहुंचे सामाजिक और राजनीतिक नेता: पदयात्रा में हरियाणा से करणी सेना के सूरजपाल सिंह अम्मू, बिहार के पूर्व सांसद एवं सामाजिक नेता आनंद मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह, ग्वालियर से अधिवक्ता अनिल मिश्रा, राजेंद्र सिंह नरुका, भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया, करणी सेना के करण प्रताप सिंह सिसोदिया सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं. वक्ताओं ने मंच से आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने का आह्वान किया.

The activists displayed their enthusiasm by raising slogans.
कार्यकर्ताओं ने नारे लगा दिखाया जोश (ETV Bharat Bikaner)

'यूजीसी रोलबैक नहीं तो वोट नहीं' की गूंज: यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उनके हाथों में तख्तियां थीं. इन पर 'यूजीसी रोलबैक नहीं तो वोट नहीं', 'वोट से करेंगे चोट' और 'युवा विरोधी फैसला वापस लो' जैसे संदेश लिखे हुए थे. आंदोलनकारियों का कहना था कि सरकार ने युवाओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी चुनाव में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से मतदान के माध्यम से दिया जाएगा.

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महिपाल सिंह बोले-यह युवाओं के अधिकारों की लड़ाई: श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा, यह यात्रा किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय की लड़ाई है. सरकार को युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए यूजीसी रोलबैक का निर्णय लेना चाहिए. मांग पूरी नहीं हुई तो जयपुर पहुंचने तक यह आंदोलन पूरे प्रदेश में जनांदोलन का रूप ले लेगा. संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

Meeting in Deshnok before the padyatra
पदयात्रा से पहले देशनोक में सभा (ETV Bharat Bikaner)

सत्तापक्ष के खिलाफ मतदान की चेतावनी: राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक ने कहा कि राजपूत और ब्राह्मण समाज इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट हैं. जब तक यूजीसी रोलबैक नहीं किया जाता, तब तक पंचायत, निकाय या अन्य किसी चुनाव में सत्तापक्ष का विरोध किया जाएगा. उन्होंने इसे युवाओं और सवर्ण समाज के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की.

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सवर्ण सांसदों और विधायकों की चुप्पी पर जताया आक्रोश: कई वक्ताओं ने इस मुद्दे पर सवर्ण सांसदों और विधायकों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. हरियाणा के सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि जिन जनप्रतिनिधियों को समाज ने चुनकर सदन में भेजा है. वे समाज के हितों की आवाज नहीं उठाएंगे तो देशभर से उन्हें प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेजकर विरोध दर्ज कराया जाएगा. बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने कहा, यदि समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर का संघर्ष या कुर्बानी देनी पड़ी तो वे पीछे नहीं हटेंगे.

जयपुर तक चलेगा आंदोलन: आयोजकों के अनुसार, यह पदयात्रा करीब 600 किलोमीटर का सफर तय करते हुए विभिन्न शहरों और कस्बों से होकर जयपुर पहुंचेगी. यात्रा के दौरान जगह-जगह सभाएं, जनसंवाद और ज्ञापन कार्यक्रम किए जाएंगे. आंदोलनकारी इसे यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान बता रहे हैं. उनका कहना था, जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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