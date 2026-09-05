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बलरामपुर: आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरी 'सवर्ण आर्मी', डीएम कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन

सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )