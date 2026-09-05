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बलरामपुर: आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरी 'सवर्ण आर्मी', डीएम कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय सवर्ण आयोग बनाने की भी मांग उठाई है.

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सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 8:08 PM IST

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बलरामपुर: देश में जातिगत आरक्षण, एससी-एसटी एक्ट को समाप्त करने और यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर स्वर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर में विशाल जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

दरअसल, शहर में शनिवार को वीर विनय चौराहे पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए. उसके बाद अपनी चार सूत्रीय मांग को लेकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. फिर वहां धरना देकर प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट को समाप्त करने की मांग की.

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सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष अभय शुक्ला ने राष्ट्रपति के नाम एडीएम को सौंपा. इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से जातिगत आधार पर चल रही है. सामान्य वर्ग में भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं. ऐसे में सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए जातिगत आरक्षण को खत्म कर आधार आर्थिक स्थिति को बनाना चाहिए.

अभय शुक्ला ने यह भी कहा कि जातिगत आरक्षण व्यवस्था के कारण कई काबिल उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पाता है. इसलिए जातिगत आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर लागू किया जाए. इसके अलावा एससी-एसटी एक्ट भी खत्म किया जाए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया गया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है. प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 वापस लेने और सामान्य वर्ग के हितों के लिए राष्ट्रीय सवर्ण आयोग बनाने की भी मांग उठाई.

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