नीला ड्रम केस: मुस्कान और साहिल को आज कोर्ट सुनाएगी सजा, जेल में दोनों ने खाना-पीना छोड़ा
सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में आज मेरठ कोर्ट सुनाएगी अहम फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:27 AM IST
मेरठ: बहुचर्चित नीला ड्रम केस मामले में आज सभी की निगाहें टिकी हैं. आज कोर्ट इस मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सजा सुनाएगी. इसे लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुईं हैं. वहीं, सौरभ राजपूत का परिवार दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है. वहीं, फैसले को लेकर मुस्कान और साहिल भी बेहद परेशान हैं. जेल में दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया है. दोनों के बैरक की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है.
बीते साल की थी हत्या: बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मार्च 2025, में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की खौफनाक तरीके से न सिर्फ हत्या की थी, बल्कि उसके कई टुकड़े करके सीमेंट के घोल के साथ नीले ड्रम में भर दिए थे. इसके बाद वह घर पर ताला लगाकर प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ लगभग दस दिन के लिए हिमाचल घूमने चली गई थी.
कोर्ट दोनों को दोषी करार दे चुकी है: बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को हत्या का दोषी करार दिया है. नीले ड्रम के नाम से चर्चित हुए इस हत्याकांड में क्या फैसला अदालत सुनाएगी, इसको लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं.
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने जहां मजबूत पैरवी की है, वहीं पुलिस ने भी एक एक बिंदु पर मेहनत करके इस मर्डर केस में गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए अहम सबूत कोर्ट के सामने पेश किए.
वादी पक्ष के अधिवक्ता क्या बोले: वादी पक्ष के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो क्रूरता की है उसके लिए जो तरीके उन्होंने अपनाए, उसे देखते हुए कोर्ट को सख्त से सख्त सजा सुनानी चाहिए. सौरभ का परिवार दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है. आज अदालत इसमें सजा सुनाएगी.
सौरभ के परिजन क्या बोले: सौरभ के भाई बबलू और मां रेणु का कहना है कि वे अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें भरोसा है कि फांसी की सजा ही सुनाई जाएगी.उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो वे आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
मुस्कान और साहिल ने छोड़ा खाना: वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज का कहना है कि दोनों ने खाना-पीना छोड़ दिया है और पूरी तरह से खामोश हैं, जहां पहले मुस्कान पूजा अर्चना करती थी, वहीं अब वह भी पूरी तरह से एकदम से शांत है. जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत हर तरह से दोनों की निगरानी की जा रही है. उनकी हर गतिविधि पर जेल प्रशासन की नजर है.
वही मुस्कान से कभी कोई जेल में मिलने ही नहीं आया. जबकि उसके प्रेमी साहिल से पहले उसकी नानी मिलने आई थी. उसका भाई भी मुलाकात करने आता रहा है.
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