ETV Bharat / state

कभी करता था नौकरी की तलाश, आज स्थानीय युवकों दे रहा रोजगार! जानें, सौरभ की कहानी प्रेरणादायक

हजारीबागः खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. इकबाल का यह पंक्ति हजारीबाग के सौरभ कुमार पर सटीक बैठता है. ऐसा क्यों, जानें, ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट से.

सौरभ कुमार, जो कभी सरकारी नौकरी की तलाश में खूब मेहनत कर रहे थे. अचानक मन में बात आई कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके जरिए कुछ लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके. उन्होंने खुद की ही मसाले का फैक्ट्री लगा डाली. आज वे एक दर्जन लोगों को रोजगार दे रहे हैं. आने वाले समय में इस व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसे लेकर काम कर रहे हैं.

हजारीबाग के सौरभ की सक्सेस स्टोरी! (ETV Bharat)

हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक रेड क्रॉस कार्यालय के ठीक बगल में सौरभ कुमार अपना एक छोटा सा प्रतिष्ठान चला रहे हैं. इस छोटे से प्रतिष्ठ प्रतिष्ठान के पीछे की सोच और लगन बेहद खास है. सौरभ कुमार बैंकिंग की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे. इन्होंने कई लेवल का परीक्षा भी पास कर लिया. उस वक्त उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा व्यवसाय किया जाए जिससे दूसरे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके. इन्होंने मसाले का फैक्ट्री खोल डाला. जो आज हजारीबाग में अपनी एक विशेष पहचान बना रही है.

सौरभ कुमार बताते हैं कि मसाले का ही व्यवसाय करने का क्यों मन में बात आया इसके पीछे भी एक सोच है. इनका कहना है कि वह अक्सर अखबार और विभिन्न प्लेटफार्म में या सुनते थे की मसाले में मिलावट बहुत है. इन्होंने सोचा कि क्यों ना हजारीबाग के लोगों को शुद्ध और लोकल मसाला उपलब्ध कराया जाए. जो स्वादिष्ट भी हो और हाइजीनिक भी. इसे देखते हुए उन्होंने यह प्लांट खोला है.